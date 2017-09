Une femme forte, «c’est beau et motivant»

Ne vous fiez pas à la dénomination de la discipline, le Circuit des hommes forts n’est pas réservé qu’aux mâles puissants et transpirant la testostérone. De plus en plus de femmes se confrontent à ces épreuves de force.

Dimanche après-midi, à Tracadie, Samantha Belliveau, de Moncton, était la seule participante du championnat provincial. Elle a su se faire remarquer.

Certes, les poids qu’elle a soulevés étaient moins louds que ceux de ses concurrents masculins. Ils n’en restaient pas moins hors de portée du plus grand nombre.

La jeune femme s’entraîne intensément dans les gyms depuis deux ans.

«Je jouais beaucoup au hockey à l’université. Après mes études, je cherchais un sport individuel. C’est mon chum qui m’a initiée», raconte-t-elle.

Sa silhouette n’a rien de celle des mannequins faméliques qui s’affichent en couverture des magazines ou qui défilent sur les podiums. Son attitude est cependant des plus féminines et laisse apercevoir une gentillesse et une sensibilité naturelles.

«Être une femme forte est mal perçu, regrette-t-elle. Même certains de mes proches ont du mal à accepter ce que je fais. Ça ne m’arrête pas. Je veux prouver qu’on peut être une femme forte et que c’est beau et motivant.»

Pour s’adonner à sa passion, Samantha Belliveau se rend au gymnase de cinq à six fois par semaine. Chacune de ses séances dure de deux à quatre heures. En semaine, ses laborieuses journées de 12 heures d’affilée à Ambulance NB ne sauraient la détourner de sa routine.

«Je surveille mon alimentation et je fais attention à mon sommeil. J’optimise pour mieux performer.»

Une telle rigueur n’est-elle pas trop contraignante à la longue?

«Je n’ai pas l’impression de me priver. C’est devenu mon style de vie et ça me convient.»

Qu’elle plaise ou non, la résidante de Moncton force le respect.

«Elle est courageuse, je la trouve brave. C’est un beau message qu’elle transmet», considère Élisabeth Richard, de Tracadie, présente au championnat de dimanche.

Pourquoi lever des poids hors normes?

Adam Boucher, de Shippagan, met toute la gomme dans l’épreuve du lancer de poids. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Ils ont une corpulence de colosse. Ils soulèvent et tractent des poids hors normes. Pour cela, ils s’entraînent dur. Mais pourquoi font-ils tout cela?

Rien à voir avec l’envie de jouer les gros bras, nous assurent ces hommes (et cette femme) fort(e)s.

«Ça augmente ma confiance personnelle. Et ça me discipline. Cette rigueur, je ne l’applique pas seulement dans le sport, mais aussi dans mon travail et ma vie de tous les jours», révèle Samantha Belliveau.

Adam Boucher, lui, est un homme de défis. Ces tournois de force lui en procurent de nouveaux.

De son côté, Joey Lavallée s’enorgueillit: «Quand je fais ça, je me sens différent, et j’aime ça. C’est valorisant de réaliser des exploits qu’on sait que la plupart des gens ne peuvent pas accomplir.»