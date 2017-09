La population de Campbellton tient à ses Tigres

Les citoyens de Campbellton tiennent à leur équipe junior des Maritimes et invite la Ville à continuer de l’appuyer financièrement. C’est ce que révèle le sondage commandé par le conseil municipal ce printemps et rendu public mercredi.

Considérant les faibles assistances aux parties de la formation et les dépenses (à la hausse) afin de maintenir les Félins à flot annuellement, les élus ont voulu tâter le pouls de la population afin de connaître son intérêt réel auprès de l’équipe de hockey.

Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Sur les 508 formulaires retournés, 445 répondants (87,5%) ont indiqué que la Ville devait continuer à appuyer financièrement la formation restigouchoise.

Pour ce qui est de la contribution financière, différents barèmes étaient proposés, allant d’aucun investissement à 75 000$ et plus. La majorité des répondants – 331 personnes – ont indiqué que le montant idéal devrait se situer entre 50 000$ et 75 000$, soit sensiblement la somme déboursée par la Ville au courant des dernières années. Car ce qu’il faut savoir, c’est que la Ville de Campbellton est propriétaire de la franchise des Tigres et est son principal bâilleur de fonds.

Greg Lelanda dirigé l’entraînement des Tigres de Campbellton, mercredi. – Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Dévoilés une semaine avant la première partie de la saison régulière du club, ces résultats sont chaudement accueillis par la mairesse Stéphanie Anglehart-Paulin.

«Nous sommes très contents des résultats. Tout ce que l’on voulait avec ce sondage, c’était une confirmation que les Tigres étaient toujours un centre d’intérêt pour notre population et que celle-ci était confortable de continuer à les soutenir financièrement», indique-t-elle.

«Nous n’avons jamais fait cela dans l’intention de se débarrasser de l’équipe. Nous sommes à l’aise avec ce que l’on paye pour les Tigres, mais on voulait s’assurer que c’était aussi le cas pour nos citoyens et s’ils jugeaient que leur argent était investi au bon endroit», clarifie Mme Anglehart-Paulin.

Si l’appui à l’endroit de l’équipe est élevé, on ne peut pas en dire autant du taux de réponse au sondage. En tout, 2260 formulaires ont été distribués auprès des citoyens dans le même envoi que de leur facture d’eau. Avec 508 retours, cela équivaut à un taux de réponse de seulement 22%.

«On aurait aimé avoir plus de réponses, mais en même temps, les gens qui ont pris la peine de remplir le sondage sont ceux qui ont vraiment une opinion sur le sujet. Et si la majorité des gens étaient insatisfaits, ils ne se seraient pas gênés pour se prononcer», mentionne la mairesse.

À la lumière de ce sondage, le conseil entend maintenant continuer ses discussions dans ce dossier. Le sort du club était déjà assuré pour cette saison et tout porte à croire que ce sera maintenant le cas pour 2018-2019 également, alors que s’amorce sous peu la préparation du prochain budget.

Et maintenant qu’il est clair que les citoyens de Campbellton veulent que les Tigres demeurent dans leur communauté, la mairesse espère que ceux-ci – ainsi que les gens de partout au Restigouche – les encourageront et qu’ils se présenteront en grand nombre lors des parties.

«Car en fin de compte, on veut une franchise dynamique. Et plus on génère de l’argent lors des parties, plus petite sera notre contribution par la suite», soutient Mme Anglehart-Paulin.

Saison 2017-2018

La publication des résultats du sondage survient au beau milieu du camp d’entraînement de des Tigres de Campbellton.

Il a débuté samedi et, jusqu’à présent, l’entraîneur-chef Greg Leland aime bien ce qu’il voit sur et hors de la glace.

«Il y a beaucoup d’enthousiasme et l’atmosphère est très bonne. C’est exactement ce que l’on veut voir et ça démarre bien la saison. Il semble aussi y avoir davantage d’intérêt auprès de l’équipe dans la communauté, ce qui est très encourageant», exprime l’entraîneur.

Cette année, 36 joueurs se sont présentés au camp des Tigres, soit plus que l’an dernier, un autre point positif selon M. Leland. Parmi eux, plusieurs jeunes repêchés tentent de percer l’alignement du club pour une première fois.

«Nous avons aussi un bon noyau de vétérans, des joueurs qui étaient avec nous l’an dernier. Rien n’est par contre acquis pour eux ni pour personne. Je ne sais pas encore qui seront les 22 joueurs qui vont faire l’équipe, mais ce sera certainement ceux qui vont démontrer le plus de caractère. Nos évaluations ne sont basées que sur le mérite uniquement», note M. Leland.

Les Tigres seront en action au Centre civique de Campbellton vendredi alors qu’ils affronteront les Timberwolves de Miramichi en match préparatoire. Ils croiseront de nouveau le fer avec cette formation samedi, mais cette fois à l’extérieur.

Le coup d’envoi de la saison officielle aura lieu le 15 septembre à domicile. Les Tigres accueilleront alors les Lumberjack de South Shore.