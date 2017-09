Aigles Bleus: une saison historique en cross-country?

L’entraîneur des deux équipes de cross-country de l’Université de Moncton est plus optimiste que jamais. Jean-Marc Doiron ne veut pas le crier sur tous les toits, mais ses troupes devraient connaître toute une saison. Peut-être même une saison historique.

Dans l’histoire de l’institution acadienne, jamais ses deux équipes de cross-country ne sont montées sur le podium la même année lors des championnats du Sport universitaire de l’Atlantique.

En fait, la troisième place de la formation féminine en 2015 était la première médaille d’une équipe de l’U de M depuis 2001.

«Je pense que la grosse chose qui ressort pour nous, ce sont nos recrues du côté féminin», explique l’entraîneur.

«On a une demi-douzaine de nouvelles filles qui vont courir avec nous, soit Josianne Guay (Edmundston), Myriam Cyr (Île-du-Prince-Édouard), December Sampson (Truro), Abigail Pelletier (Balmoral), Myriam Cormier (Caraquet), Laurence Guitard (Bathurst) et Hannah Scott (Moncton).»

À ce groupe s’ajoutent évidemment les deux piliers de l’équipe, Carol-Ann MacDonald et Kamylle Frenette. Caroline Bujold et Amy-Lynn Grant complètent ce talentueux groupe d’athlètes.

En 2016, l’équipe avait terminé quatrième aux championnats du SUA, mais avec un meilleur temps global que la saison précédente. Cet automne, on lorgne donc clairement vers un podium.

«On a l’équipe pour y arriver. Il faudra bien sûr voir les autres équipes pour voir si c’est réaliste, mais notre équipe est plus forte que lors des deux dernières années. On a plus de profondeur et c’est ce qui nous manquait au cours des dernières années», indique Jean-Marc Doiron.

Du côté masculin, les nombrils verts auront pour nom Christian Haché (Bathurst), Alexandre LeClerc (Balmoral) et François Poirier (Grand-Barachois). Les trois recrues devront élever leur jeu pour remplacer les vétérans Jérémie Pellerin et Rémi Poitras.

Pour espérer répéter la médaille de bronze acquise en 2016, l’entraîneur compte sur Nassim Bousmaha et Bryan Thomas, ainsi que sur le grand retour de Shayne Dobson.

Le paralympien fera un retour comme compétiteur au cross-country universitaire après une absence de quatre ans.

Il était cependant près de l’équipe puisqu’il agissait comme entraîneur-adjoint l’an dernier.

La première compétition du calendrier 2017 est prévue pour le 16 septembre à Fredericton.

Les championnats du SUA seront présentées le 28 octobre sur le campus de l’Université Acadia, à Wolfville, en Nouvelle-Écosse.