Une fête du hockey à Bathurst

La Ville de Bathurst figure parmi les 24 collectivités canadiennes où la Tournée Hockey d’ici de Rogers s’arrêtera dans le cadre d’un important festival itinérant de hockey de deux jours.

L’événement gratuit et ouvert aux amateurs de hockey permettra à ceux-ci de profiter de spectacles en direct et de différentes activités, en plus d’offrir la possibilité de rencontrer des vedettes locales et d’anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Chaque fin de semaine se termine par la diffusion extérieure d’un match de hockey de la LNH et de l’émission Rogers Hometown Hockey, animée dimanche par Ron MacLean et Tara Slone sur la chaîne sportive Sportsnet.

En direct du studio mobile de Sportsnet, les deux personnalités de la télévision animeront les segments d’avant match, d’intermission et d’après match, qui soulignent la culture locale et l’histoire de notre sport national.

Bathurst sera l’hôte de l’événement les 24 et 25 mars 2018.

Le match de hockey qui sera télédiffusé pour l’occasion devrait impliquer les formations de Vancouver et Dallas ou encore Nashville et Winnipeg.

Le maire de l’endroit, Paolo Fongemie, est parvenu à garder secret pendant plusieurs semaines la sélection de Bathurst parmi les villes hôtesses de la Tournée Hockey d’ici de Rogers.

Celui-ci a expliqué que la sélection de Bathurst par l’entreprise Rogers avait nécessité plusieurs mois de travail pour l’administration municipale et de nombreuses rencontres et discussions avec la société de télécommunications.

Les festivités se dérouleront à l’extérieur au centre-ville, a indiqué Paolo Fongemie à l’Acadie Nouvelle.

«Le hockey mineur sera une partie prenante de l’organisation. On veut que les enfants profitent de l’événement. Avec la possibilité de la présentation à domicile des premiers matchs en séries éliminatoires du Titan d’Acadie-Bathurst, on s’attend à toute une fête de hockey durant la fin de semaine», a expliqué le maire Fongemie.

Celui-ci s’attend à des retombées économiques d’environ 1 million $ pour la région et la présence de plusieurs milliers de visiteurs lors de la présentation de cette grande messe du hockey.

«C’est une belle visibilité pour la région et une belle occasion de la mettre en valeur. Lorsqu’un animateur vedette comme Ron MacLean parle de sa visite à Bathurst sur les réseaux sociaux, ç’a une certaine portée!», a affirmé Paolo Fongemie.

La tournée prendra son envol le 7 octobre Niagara Falls, en Ontario, et effectuera des arrêts dans différentes régions du pays chaque fin de semaine jusqu’en mars 2018.

Bathurst est le seul arrêt prévu au Nouveau-Brunswick dans le cadre de la tournée canadienne des collectivités.

La saison dernière, c’est la Ville de Saint-Jean qui avait accueilli l’événement dans la province.