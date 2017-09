10 km de Bathurst: Lee Roy trotte vers la victoire

Habitué des victoires, Lee Roy, a remporté la course 10 km à Bathurst, dimanche, dans le nouveau parcours qui traverse les sentiers.

L’athlète de Bathurst était en forme et a fini la course en 36m06s. Au risque de rendre jaloux ceux qui ont peiné à franchir la ligne d’arrivée, l’épreuve représentait plus un entraînement qu’une compétition pour Lee Roy.

«J’ai un demi-Ironman la fin de semaine prochaine (le 17 septembre) à Niagara Falls. L’objectif de la course d’aujourd’hui était de m’entraîner, a-t-il indiqué en arrivant. J’ai connu une bonne saison. Mes objectifs sont pas mal tous accomplis.»

Brad McLellan, de Bathurst, s’est classé deuxième grâce à son temps de 41m24s, suivi de Christian Haché, de Berersford, avec son chrono de 41m37s.

Les coureurs de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst raflé les six premières places, avec en tête Jonathan Roy, de Beresford, à l’épreuve de 5 km. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour Sylvie LeBlanc n’a pas eu vraiment à regarder derrière elle qui pouvait bien la suivre et elle a remporté le volet féminin du 10 km de Bathurst. – Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Le trajet a été redessiné cette année, ce que les sportifs ont semblé apprécier malgré les défis que cela a pu signifier.

«Nous avons décidé d’emprunter les pistes de Sentiers NB pour en faire la promotion. Les gens avaient besoin de défis et je pense qu’ils en ont eus. C’est avantageux aussi au niveau de la sécurité et ça prend moins de bénévoles pour l’organisation», a expliqué Guilman Roy, le directeur de la course.

Pour Sylvie LeBlanc, de Bathurst, qui a terminé en première position chez les femmes, en 45m12s, l’itinéraire était un prélude au Défi Népisiguit auquel elle va prendre part dans à peu près un mois. La compétition de trois disciplines en deux jours traverse le sentier mi’kmaq de Bathurst au Mont Carleton.

«Il s’agit de ma première victoire. Il y a beaucoup de filles dans l’élite, qui sont tout le temps devant moi, qui n’étaient pas ici aujourd’hui. J’ai fait ce que je fais d’habitude. Je me suis poussée. Et j’ai adoré le parcours. J’espère qu’ils vont le garder . C’est sûr que dans les sentiers, ton temps est un peu moins bon, parce qu’il y a beaucoup de buttes. C’était dur mais c’était vraiment agréable. En plus, la température était parfaite. Je recommande cette course à tout le monde», a vanté la sportive originaire de Sainte-Anne-de-Kent.

Côté 5 km, les coureurs de l’École secondaire Népisiguit de Bathurst ont raflé les six premières places, avec en tête Jonathan Roy, de Beresford, qui a signé un chronomètre de 19m41s.

Les épreuves du 5 km et du 10 km Bathurst ont rassemblé 181 participants.