Soccer: gain des Aigles Bleues, revers des Aigles Bleus

Les équipes de soccer de l’Université de Moncton ont débuté leur saison 2017-2018, dimanche, avec des résultats différents face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, au Stade Moncton.

Les Aigles Bleues ont obtenu deux buts de la recrue Catherine Dupuis (1ère et 68e minutes) en route vers un gain de 3 à 1 sur les Panthers. Natalie Fleming (54e minute) a obtenu l’autre filet à la suite d’un coup de pied de coin, ce qui donnait une avance de 2 à 1 au Bleue et Or. Danielle Younker, dans la 36e minute de jeu, a réussi l’unique filet des visiteuses.

«J’ai vraiment aimé cela, je ne savais pas trop à quoi m’attendre en venant du Québec, a exprimé Catherine Dupuis, la joueuse du match. Je suis contente et on a fait une bonne première impression. Les autres équipes devront faire attention à nous. La vitesse et le jeu physique m’ont surpris et il faut être en forme physiquement.»

Selon l’entraîneur Mehyar Zekaroui, «le début n’a pas été parfait, mais heureusement on a commencé par un but, ce qui nous a gardées dans la partie. On a connu une meilleure deuxième demie avec des changements.»

Du côté masculin, les Aigles Bleus ont été blanchis 4 à 0 par les Panthers et n’ont pas connu le départ attendu. Sam Smiley, le joueur du match, a mené l’attaque avec deux filets. Neil Harte et Mark Smith ont réussi les autres. Brett Strba a obtenu le jeu blanc devant le filet des Insulaires.

Pour le capitaine des Aigles Bleus, Alexandre Thériault, le pointage n’est pas une indication du match.

«Ce n’est pas le départ qu’on attendait, mais la saison est jeune, a-t-il indiqué. Il n’y a pas seulement que du négatif, mais ce sont quatre erreurs qui ont donné quatre buts.»

L’entraîneur Florian Ntima Nsiemi n’était pas heureux du résultat.

«C’est frustrant et décevant, car on avait entamé la partie correctement, a-t-il indiqué. La deuxième demie n’a pas donné les résultats qu’on souhaitait et il y avait des erreurs. Il faut être plus concentré, ce sont 20 minutes qui nous ont coûté cher. Il faut se présenter avec un alignement plus conquérant en fin de semaine prochaine. On doit faire mieux et rassembler les troupes après ce premier match.»

Les deux formations de Moncton accueilleront les équipes de l’Université St. Francis Xavier, samedi, et de l’Université du Cap-Breton Cape Breton, dimanche. Les matchs sont prévus à 13h et à 15h15 au Stade Moncton.