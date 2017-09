«Une grosse victoire» pour les Fisher Cats dimanche

Les Fisher Cats ne pouvaient tout simplement pas laisser filer la victoire. Même si on parle d’une série quatre de sept, la troupe de Greg Hickox ne voulait pas se présenter à Miramichi pour le troisième match (lundi soir) tirant de l’arrière 0-2.

Derrière une autre solide performance du gaucher Sam Lund, les Fisher Cats ont réussi à signer une victoire de 8 à 4 sur les Ironmen de Chatham, dimanche soir, pour créer l’égalité 1-1 dans cette série demi-finale de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick.

Une poussée de quatre points en fin de quatrième manche a pavé la voie à cet important triomphe.

«C’est une grosse victoire. C’est toujours important de créer l’égalité dans une série quand on a perdu le premier match, surtout que c’était notre meilleur lanceur au monticule», mentionne l’Acadien Josh Dennis.

«On n’était pas nerveux avant le match. On sait que c’est un marathon et pas un sprint. Il n’y avait aucune panique. On aurait pu gagner le premier match avec un peu plus de chance (un revers de 3 à 2 vendredi)», raconte celui qui a récolté deux coups sûrs dimanche soir.

Dennis fait présentement la navette entre Ottawa et Moncton puisque ses cours à l’université sont commencés.

«Je veux toujours être ici pour aider mon équipe. C’est ma ville, ce sont mes coéquipiers et je pense que nous avons une chance de tout gagner cette saison. Je veux faire ma part»

Le gérant Greg Hickox parlait aussi d’une grosse victoire.

«Ce n’aurait pas nécessairement été une situation critique si on avait perdu, mais c’était vraiment important de ne pas en échapper une à la maison», explique-t-il.

«On savait que Sam allait nous donner une bonne partie. Je voulais juste que mes joueurs compétitionnent à chaque manche, même si on tirait de l’arrière. On sait qu’on est capable de marquer des points. Mais on doit demeurer confiants.»

La troisième rencontre de la série est présentée lundi soir à Miramichi. Le droitier Acadien Jesse Malone devrait monter sur la butte pour les Fisher Cats.

Le match numéro quatre aura lieu au parc Kiwanis mercredi soir.