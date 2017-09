Le Titan sera supérieur à l’an dernier, croit Sylvain Couturier

Sylvain Couturier ne parviendra probablement pas à convaincre tous les partisans de l’équipe, mais il croit néanmoins que son club est supérieur à l’an dernier à la même date. Et cela, même si Vladimir Kuznetsov, Kynan Berger et Michal Ivan n’ont toujours pas daigné se montrer le bout du nez.

Lorsqu’on lui demande comment il peut en venir à une telle conclusion, le DG du Titan d’Acadie-Bathurst souligne dans un premier temps que la défensive, particulièrement le top 4, est sans aucun doute supérieure.

«C’est clair que nous sommes en meilleure position avec (Adam) Holwell, (Noah) Dobson, (Louis-Philip) Fortin et (Keenan) MacIsaac. Sans rien enlever à notre quatuor de l’an dernier, celui de cette année est plus rapide et plus mobile», révèle Couturier.

Rappelons qu’il y a un an, Luc Deschênes, Olivier Desjardins, Nicolas Dumulong et Dobson, alors une recrue, formaient le top 4.

«Et à l’attaque, poursuit Couturier, nous avons autant de profondeur, sinon plus. Nous sommes surtout beaucoup plus rapides avec les arrivées de (Dom) Malatesta, (Ethan) Crossman, (Justin) Ducharme et (Logan) Chisholm, entre autres. Sans oublier que des gars comme Liam Murphy, Félix Meunier et Marc-André LeCouffe vont grandement nous aider.»

Cela dit, Couturier a bon espoir que l’équipe parviendra à récupérer au moins deux des trois récalcitrants.

Le dossier Kuznetsov, auteur de 30 buts et 68 points, est évidemment le plus important. Surtout qu’il a placé son club dans un joli pétrin en annonçant son désir de jouer dans son pays moins de 24 heures avant l’encan européen.

C’est qu’il faut savoir que les équipes de la Ligue canadienne sont tenues de signifier leurs intentions (nombre de joueurs repêchés) quatre jours avant le repêchage.

«Quand Vladimir nous est arrivé avec ça, il était trop tard pour nous virer de bord, indique Couturier. Ce n’était vraiment pas le scénario que nous avions envisagé. Nous croyons cependant que Vladimir va finir par se présenter.»

Kuznetsov évolue en ce moment dans le circuit junior russe (MHL) avec le Avto d’Ekaterinbourg.

Le cas d’Ivan est tout aussi compliqué. Le jeune arrière a d’ailleurs déjà disputé deux matchs avec le HKM de Zvolen, dans la Première ligue de la Slovaquie.

«Je suis justement dans l’attente d’un appel de son agent (Marcel Sekac). Au début, on a pensé que les problèmes avec lui étaient liés avec l’école, mais ce n’est pas le cas. Son agent n’arrête pas de me dire que le jeune va se présenter. Je ne te cacherai pas que nous avons hâte de le voir ici. Nous parlons d’un joueur qui est déjà considéré comme un potentiel choix de deuxième ronde pour le prochain repêchage de la Ligue nationale», mentionne Couturier.

Pour ce qui est de Berger, les chances de le voir revenir semblent plus minces. Le Néo-Écossais, dont la confiance a été minée par une blessure à une épaule, semble vouloir concentrer ses efforts sur ses études.

«Kynan est en période de réflexion et nous allons être patients avec lui. C’est dommage parce que nous étions convaincus qu’il avait une chance de se tailler une place dans le deuxième trio. Nous avons beaucoup aimé sa progression pendant la dernière saison», indique le DG.

Par ailleurs, la grande majorité des blessés, fort nombreux en passant, seront de retour durant la prochaine semaine. C’est le cas d’Ethan Crossman, entre autres, qui a dû subir 50 points de suture à une jambe après être venu en collision avec le poteau du filet. Il a été coupé par sa propre jambière qui s’était brisée lors de l’impact.

Elijah Francis (bas du corps), ainsi qu’Olivier Desroches et Louis-Philip Fortin, tous deux blessés dans le haut du corps, sont également près d’un retour.

Le jeune Logan Chisholm, opéré à l’appendice, est le seul du groupe qui pourrait rater la première semaine d’activités. Son retour est prévu pour le début du mois d’octobre.

Les vétérans Jeffrey Viel (Arizona) et Antoine Morand (Anaheim) sont toujours dans des camps professionnels. Le Titan n’attend pas le retour des deux joueurs avant au mieux une semaine.