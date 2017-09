Les Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+, ça s’en vient!

Les coprésidents Richard Bard et Louise Guerrette ont dévoilé mardi la programmation des Jeux d'hiver Acadie-Québec 50+. - Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

Les organisateurs des 2e Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+ trépignent d’impatience à moins de cinq mois de l’ouverture officielle de l’évènement sportif et culturel destinés aux aînés.

Plusieurs centaines de participants en provenance de l’Atlantique, du Québec et de l’État du Maine sont attendus à Edmundston et à Dégelis, du 8 au 11 février 2018.

Ce grand rassemblement permettra à des francophones âgés de 50 ans et plus de socialiser en participant à de nombreuses activités sportives, culturelles, récréatives et de mieux-être.

Les organisateurs ont dévoilé, mardi à Edmundston, la programmation des Jeux, qui comprend pas moins d’une quarantaine d’activités allant du hockey compétitif au billard en passant par le bingo et la pétanque.

Ceux-ci sont persuadés de pouvoir réussir à attirer au moins 400 participants.

«Je suis convaincu que c’est entre bonnes mains, c’est pour le bien-être de nos aînés», a indiqué Jean-Luc Bélanger, l’instigateur et le président de la Corporation des Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+.

Les organisateurs affirment planifier la présentation des Jeux depuis déjà décembre.

Question d’être inclusif et d’ajouter un peu de charme, les coprésidents Louise Guerrette et Richard Bard ont lancé une invitation toute particulière aux aînés âgés de plus de 80 ans.

«C’est certain que l’on va avoir besoin de beaucoup de bénévoles», a laissé savoir Richard Bard.

Les maires des deux municipalités hôtesses se sont dit enchantés de pouvoir accueillir les Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+.

«C’est un événement exceptionnel d’un point de vue du mieux-être et qui aura un impact économique et social significatif», a expliqué le maire d’Edmundston, Cyrille Simard.

Son homologue de Dégelis, Normand Morin, a indiqué que les collectivités devaient prendre en considération les gens âgés de 50 ans et plus.

«Ces Jeux s’inscrivent dans la continuité du Congrès mondial acadien 2014, dans un contexte de vieillissement de la population», a-t-il affirmé.

En 2016, les Jeux d’hiver Acadie-Québec 50+ ont été présentés dans les municipalités de Campbellton et Pointe-à-la-Croix et avaient attiré 500 participants.