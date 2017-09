Début de l’ère Judes Vallée chez les Aigles Bleus

L’ère Judes Vallée est bien entamée chez les Aigles Bleus de l’Université de Moncton. À quelques heures de la première rencontre préparatoire, le nouvel homme de banc de l’équipe masculine de hockey de l’établissement universitaire acadienne promet un groupe qui rendra la communauté fière.

Le directeur général Jean-François Damphousse cherchait un candidat avec une belle feuille de route dans le hockey pour succéder à Serge Bourgeois et c’est exactement le cas de l’entraîneur originaire de Les Méchins, au Québec (région du Bas Saint-Laurent).

C’est dans la LHJMQ, plus précisément chez les Tigres de Victoriaville, que l’homme de hockey aujourd’hui âgé de 49 ans a amorcé sa carrière en 2002.

Après deux saisons dans les Bois-Francs, il a dirigé les destinées des Cougars du Collège Champlain, au niveau collégial, de 2004 à 2012.

Vallée a obtenu une seconde chance dans le circuit Courteau chez le Phoenix de Sherbrooke, en 2012-2013, avant d’être finalement remplacé par Stéphane Julien à la mi-saison de la campagne 2015-2016.

C’est donc un entraîneur au baluchon bien rempli qui se présente à l’aréna J.-Louis-Lévesque. Il hérite d’une équipe qui a terminé au sixième rang du circuit de hockey masculin Sport universitaire de l’Atlantique en 2016-2017 avec une fiche de 10-17-3.

Le Bleu et Or, alors dirigé par Serge Bourgeois, avait terminé la saison avec cinq revers de suite, avant s’incliner en deux rencontres (des échecs de 6 à 2 le 15 février à Antigonish et de 4 à 3 le 17 février à Moncton) face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier lors du premier tour éliminatoire.

C’est d’ailleurs contre cette même équipe que les Aigles Bleus disputeront leur première rencontre préparatoire, vendredi en Nouvelle-Écosse.

Judes Vallée promet que son club sera prêt.

«On veut s’assurer que nos jeunes travaillent. Présentement, on travaille avec les joueurs qui sont là. Je n’ai pas trop de contrôle là-dessus parce que je viens d’arriver. Mais on espère être capables d’aller chercher des joueurs dominants dans les prochaines années parce que la guerre est féroce entre les universités.»

Cela dit, celui qui a été choisi entraîneur de l’année en 2010-2011 et en 2011-2012 avec le Collège Champlain aime bien son groupe d’athlètes.

«Le travail est là, les jeunes se donnent. Le message était clair en partant qu’on voulait des gars qui travaillaient. J’ai toujours cru que 20 gars ensemble sont capables de réaliser bien des choses.»

Rappelons que le Bleu et Or a perdu les attaquants Allain Saulnier, Alex Saulnier et Steve Lebel, de même que les défenseurs Pierre Durepos, Mathieu Martin et Patrick Huard.

Ils ont été remplacés par les attaquants Vincent Deslauriers, Joey Richard, Matt Lapointe , Ryan Chiasson , Alexi Roy et le défenseur Danick Crête.

«Cette saison, ça ne peut pas être l’histoire d’un, deux ou trois gars. Si c’est une histoire d’équipe, on va avoir du succès. Je pense que nos jeunes sont engagés et fiers d’être ici. Mon travail est de créer une synergie entre les joueurs et les bonnes combinaisons.»

Vallée sera secondé dans son travail par les adjoints Ricky Jacob et Frédérick Roy.

L’équipe de cross-country de l’U de M à Fredericton, samedi

L’équipe de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton entamera sa saison de compétition samedi, alors que la formation dirigée par Jean-Marc Doiron se présentera au parc O’Dell de Fredericton, samedi midi. Cette rencontre est organisée par l’Université du Nouveau-Brunswick et par l’Université St. Thomas.

«C’est la première compétition de la saison, on va s’en servir pour en apprendre au sujet des autres équipes. Pour les nouveaux, ce sera un bon départ au niveau universitaire, a mentionné Doiron. Les coureurs et coureuses auront la chance de se mesurer, mais je sais qu’ils ne se donneront pas à fond pour cette première. Il y a plusieurs compétitions en un court laps de temps et on doit se préparer pour le championnat. Notre équipe féminine devrait bien courir cette saison.»

Il y aura plus de 60 athlètes au départ de la course masculine de 8 km à 12h45. Les Aigles Bleus inscrits sont Nassim Bousmaha, Shayne Dobson, Christian Haché, Alexandre Leclair, Ryan Smallwood et Bryan Thomas. Dans l’épreuve féminine de 6 km à midi, 65 participantes seront présentes. dont Caroline Bujold, Myriam Cormier, Myriam Cyr, Amy-Lynn Grant, Josianne Guay, Laurence Guitard, Émilie Guthrie, Carol-Ann MacDonald, Abygail Pelletier, Pascale Richard, December Sampson et Hannah Scott, de l’Université de Moncton.

Au hockey féminin, le Bleu et Or de l’entraîneur Denis Ross accueillera les Mounties de l’Université Mount Allison, dimanche à 16h, à l’aréna J.-Louis-Lévesque. Il s’agira du premier de cinq rencontres préparatoires.

«Je vais en profiter pour faire une évaluation des joueuses, a laissé entendre Ross. Nous avons construit des trios pour ce match et nous allons nous servir de tout le monde lors des avantages et des désavantages numériques. Après deux semaines d’entraînement, il sera intéressant d’avoir un vrai match. Je vais analyser l’exécution de notre système.»