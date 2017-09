Le destin de Gilles Chiasson: aller vite en moto de course!

Chose certaine, Gilles Chiasson n’a pas froid aux yeux.

Le 4 septembre, à bord de sa moto BMW HP4 Competition, l’homme originaire de Caraquet a atteint une vitesse de 207,3 milles à l’heure, soit 333,6 km/h, sur une distance de 2,5 kilomètres.

Lors de cet événement tenu à Lowell, au Maine, l’Acadien âgé de 51 ans a réussi à mettre la main sur un premier record dans la catégorie Production 1000cc quatre-temps, mais aussi sur celui sur une distance de 1,6 kilomètre, grâce à une vitesse de 203,3 mph (327,17 km/h).

Il s’agissait d’une troisième démonstration de la sorte pour le principal intéressé, après avoir préalablement établi les records en 2015 (198 mph ou 318,6 km/h sur 2,5 km et 193 mph ou 310,6 km/h sur 1,6 km) et en 2016 (206 mph ou 331,5 km/h sur 2,5 km et 202 mph ou 325,1 km/h sur 1,6 km).

Celui qui a acheté sa première moto sport en 1986 est toujours aussi fervent de sensations fortes et l’adrénaline après toutes ces années.

«Pour moi, c’est une passion. Plus je vieillis, plus j’en redemande. J’apprécie le fait de côtoyer des gens qui partagent la même passion que moi. Certains ont pour objectif d’établir des records, tandis que d’autres tentent d’abaisser leur marque personnelle, mais tout le monde a le même goût pour la vitesse.»

Certains pourraient s’inquiéter des risques de blessures reliés à cette activité. Pour sa part, Gilles Chiasson semble être né sous une bonne étoile, considérant qu’il n’a subi aucun accident depuis ses débuts.

Gilles Chiasson détient deux records de vitesse en moto de course depuis le début de septembre. – Gracieuseté

Toutefois, il a eu la malchance d’être témoin de plusieurs incidents malheureux. Selon lui, les risques sont bel et bien présents.

«Lors de ma première présence aux États-Unis en 2013, un coureur, Bill Warner, est décédé à la suite d’un accident sur la piste. J’ai aussi vu des individus perdre l’usage de leurs jambes. Il arrive souvent des bris mécaniques et lorsque tu roules à une vitesse avoisinant les 350 km/h, c’est certain que c’est dangereux.»

Même s’il est conscient des risques, il n’est pas du genre à ralentir pour autant.

«Je pense que nous avons tous un destin dans la vie. Notre chemin est déjà tracé et quand c’est pour arriver, ça arrive. Il ne faut pas s’arrêter là-dessus. Toutefois, c’est sûr que tu dois aimer ce que tu fais. C’est un peu comme les individus qui sont des adeptes de saut en parachute. Il y a toujours le risque que le parachute ne se déploie pas. C’est cette adrénaline qui nous pousse à constamment vouloir retenter l’expérience.»

Il assure aussi que des précautions sont prises avant la course afin de minimiser les risques de blessures.

«Tu ne peux pas arriver là-bas comme un cheveu sur la soupe et sauter sur ta moto instantanément. Les motos sont inspectées avant chaque départ par des spécialistes sur les lieux. Nous devons aussi obtenir une licence. Tu dois démontrer aux personnes qui sont responsables de l’événement que tu es en mesure de contrôler ton engin. Tu fais quelques tours d’essais à une certaine vitesse afin de démontrer que tu es apte à prendre part à la compétition.»

Le monteur d’acier de profession vient tout juste de vendre sa moto dans le but de se procurer un nouveau bolide qui lui permettra d’atteindre des vitesses supérieures.

C’est donc dire qu’il n’est pas près de se retirer.

«Il y a des compétitions au Colorado, au Texas et en Ohio auxquelles j’aimerais bien prendre part. Mon objectif est de faire le saut dans une classe supérieure, ce qui me permettra d’augmenter la puissance de ma moto et d’y apporter plus de modifications. J’ai un chiffre en tête quant à la vitesse que je souhaite atteindre, mais je vais le garder pour moi. Vous verrez bien.»