Volleyball féminin: du sang neuf chez les Aigles Bleues

La formation de volleyball de l’Université de Moncton présentera un visage différent en 2017-2018, mais, chose certaine, le départ de quelques éléments-clés ne signifie pas pour autant que les Aigles Bleues représenteront une proie facile cette saison.

Au contraire, l’entraîneuse de cette formation, Monette Boudreau-Carroll, croit que son alignement sera compétitif cette saison. Ceci s’explique notamment par la qualité des recrues qui feront leur entrée dans le circuit universitaire de l’Atlantique au mois d’octobre.

Au total, ce sont cinq recrues qui viendront se greffer à l’équipe qui devra composer avec le départ de Rachelle Lemoine, Judith Desjardins, Catherine Guitard et de Alyssa Turenne, capitaine lors des deux dernières campagnes.

Encore en période de préparation avant les premiers matchs préparatoires, Monette Boudreau-Carroll apprécie ce qu’elle voit de ses nombrils verts, soit Jessie Robichaud, de Néguac, Bailey Lemieux et Nikki Jamieson, toutes deux originaires de Fredericton, Danielle Charette, de Beaverbrook-Sackville en Nouvelle-Écosse, ainsi que Télia Gaudet, de Aldouane.

«C’est certain que quelques recrues se sont démarquées jusqu’à maintenant. Ce sont des filles qui, pour la plupart, ont participé aux derniers Jeux du Canada à Winnipeg cet été. Elles connaissent donc déjà notre système et mon style de coaching. Elles sont au fait de ces petits détails, ce qui rend habituellement la première année plus difficile. On peut déjà voir qu’il s’agit d’un bon mariage pour notre équipe.»

En 2016-2017, les Aigles Bleues ont terminé au quatrième rang du SUA avec une fiche de neuf victoires et onze revers. Elles ont par la suite baissé pavillon face aux Huskies de l’Université Saint Mary’s dans le match de troisième position aux championnats de Sport universitaire de l’Atlantique.

La principale intéressée croit que son effectif sera en mesure d’obtenir un résultat semblable, sinon supérieur, à celui de l’an dernier. Cependant, elle est consciente qu’il y aura une certaine période d’ajustement en début de saison avant de trouver un rythme adéquat afin d’enfiler les triomphes.

«Ça peut se faire. Toutefois, je ne souhaite pas mettre de pression supplémentaire sur les épaules de mes jeunes joueuses, puisque je veux avant tout qu’elles prennent le temps de se développer et de comprendre le jeu. Il s’agit quand même de recrues qui s’apprêtent à affronter des femmes. Même si elles ont beaucoup de potentiel et qu’elles ont déjà plus d’expérience que la norme, il reste qu’il s’agit d’un ajustement.»

«Je suis très optimiste quant aux possibilités de voir nos jeunes athlètes remplir le vide laissé par nos départs. Toutefois, ce ne serait pas vraiment logique de m’attendre à ce que ça soit remplacé dès le mois d’octobre. Tu ne peux pas remplacer des joueuses qui ont évolué cinq ans dans ce circuit si rapidement.»

Pour leur part, Christel Bertin, Pascale Doiron, Émilie Landry et Annie Druart, quatre régulières de la dernière campagne, auront un rôle plus important à jouer cette saison. Selon Monette Boudreau-Carroll, ce quatuor est maintenant prêt à prendre une plus grande charge de travail.

«Ce n’est pas de la pression supplémentaire pour eux, puisqu’elles sont conscientes que c’est maintenant leur tour de diriger la barque. Les autres filles sont pleinement capables de les suivre, mais il s’agit du rôle des vétérans de guider la formation dans la bonne direction. Par leurs actions sur le terrain et hors du gymnase, elles devront montrer l’exemple. Pour que la cohésion s’installe rapidement, c’est certain que ces filles devront prendre charge de l’équipe.»

Quant aux formations à surveiller cette saison, celle qui agira à titre d’entraîneur-chef pour une 19e campagne croit que la majorité des autres équipes se retrouvent dans la même situation.

«Tout le monde va être pas mal bon. Nous avons tous le même roulement présentement, de sorte que l’an dernier la ligue était assez âgée en termes d’athlètes. Alors, c’est du sang nouveau en 2017-2018. Ça va être excitant. Comme entraîneur, il faut que tu analyses les formations de nouveau, puisqu’il y a eu beaucoup de mouvement. Toutefois, nous sommes toutes du même avis autour de la ligue pour dire que cette année le classement est ouvert à tous.»

Le premier match des Aigles aura lieu le 28 octobre à 14h à Fredericton, alors que les femmes de Monette Boudreau-Carroll rendront visite aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick.