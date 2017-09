Cross-country des Aigles Bleus: Carol-Ann MacDonald démarre en force

Carol-Ann MacDonald, des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, a entrepris la saison de cross-country en force, récoltant une médaille d’argent lors de la course de 6 km qui était présentée samedi à Fredericton.

MacDonald a franchi le fil d’arrivée avec un temps de 23m49s82c, soit neuf secondes derrière la gagnante, Michelle Reddy (Université Dalhousie).

Katie Robinson (Université Acadia) a complété le podium.

«Carol-Ann était en contrôle et elle a très bien couru», a mentionné l’entraîneur Jean-Marc Doiron.

La vétérane était évidemment rayonnante après la course.

«J’ai voulu commencer la course lentement et la tactique a bien fonctionné», explique-t-elle.

Neuf autres athlètes du Bleu et Or prenaient part à la compétition, soit Abigail Pelletier (37e), Josianne Guay (38e), December Sampson (42e), Hannah Scott (47e), Myriam Cormier (51e), Amy Lynn Grant (55e), Laurence Guitard (56e), Caroline Bujold (59e) et Pascale Richard (63e).

Nassim Bousmaha a été le plus rapide chez les hommes avec une 17e position. Alex Neuffer (X-Men de l’Université St. Francis Xavier) a remporté l’épreuve de 8 km avec un chrono de 26m47s32c. Bryan Thomas (26e), Shayne Dobson (29e), Christian Haché (49e) prenaient aussi part à l’épreuve.

La prochaine course aura lieu samedi prochain à Halifax.

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton a sorti l’artillerie lourde, dimanche après-midi, pour son premier match préparatoire.

Des doublés de Gabrielle Saulnier et de Sara-Ève Mailhot ont mené la troupe de Denis Ross à un triomphe à sens unique de 8 à 0 contre les Mounties de l’Université Mount Allison.

Katherine Dubuc, Marie-Pier Corriveau, Samantha McLaughlin et Janie Poitras ont aussi marqué pour les gagnantes. Émilie Arsenault et Sabrina Lebrun se sont partagé le jeu blanc.

«Offensivement, les filles étaient rapides sur le porteur de la rondelle et les Mounties n’avaient pas grand temps de réaction, a remarqué l’entraîneur Denis Ross. On a réussi plusieurs fois à les faire précipiter leurs jeux et on en a profité.»

Ce fut beaucoup moins reluisant au soccer, alors que les deux équipes de l’Université de Moncton ont baissé pavillon devant leurs partisans face aux Capers de l’Université du Cap-Breton, dimanche après-midi.

Les filles (1-2) ont d’abord subi un cuisant revers de 5 à 0. Amélia Carlini, Ciera Disipo, Tamara Brown, Kennedy Curry et Chantal Caron ont enfilé les buts des gagnantes (3-0). Rachel Yerxa a bloqué les six tirs du Bleu et Or pour réussir le coup de pinceau.

«Le résultat était attendu, ce n’est pas une surprise, a soutenu l’entraîneur Meyhar Zekaroui. L’effort était là et l’attitude aussi. Je prévois une meilleure fin de semaine dans sept jours.»

Du côté masculin, la bande à Florian Ntima Nsiemi (0-3) a perdu 1 à 0. Marcus Campanile a réussi le seul but du match pour les Capers (2-0-1).

«On a réussi une grosse progression de samedi à dimanche, mais notre effort offensif n’est pas encore suffisant», indique le sélectionneur de l’U de M.

Samedi, les deux équipes ont perdu leur rencontre face aux X-Men et aux X-Women de l’Université St. Francis Xavier. Les gars ont subi un revers de 4 à 1, alors que les filles ont baissé pavillon 1 à 0.