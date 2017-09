Sam Lund, l’histoire inspirante des Fisher Cats (AJOUT)

DERNIÈRE HEURE: Les Fisher Cats de Moncton accèdent à la finale de la Ligue de baseball senoir du Nouveau-Brunswick à la suite d’une victoire de 10 à 4 sur les Ironmen de Chatham dans le septième et ultime match de la série demi-finale, dimanche soir, à Chatham. Moncton affrontera Fradericton avec comme enjeu le titre des séries éliminatoires du circuit.

Sam Lund est-il humain? Personne ne connaît vraiment la réponse à cette question.

Rappelons les faits.

Mercredi soir, Lund était le premier frappeur à se présenter au bâton pour les Fisher Cats. L’athlète âgé de 22 ans a cogné un simple dans la droite. Comme il se préparait à voler le deuxième coussin, il s’était éloigné du premier but.

Le lanceur des Ironmen s’est retourné rapidement pour tenter de le surprendre. Lund a plongé tête première vers le coussin, avant d’atterrir directement sur son épaule droite.

Il est demeuré étendu au sol durant de longues minutes en se tordant de douleur. Il a quitté le terrain et s’est immédiatement dirigé vers l’hôpital.

Le verdict semblait sans appel: une dislocation de l’épaule droite. La direction de l’équipe a indiqué aux médias qu’il serait en convalescence pour une période de six à huit semaines et que sa saison était évidemment terminée.

Ce qui nous amène à samedi soir.

Les Fisher Cats tentaient d’éviter l’élimination face aux Ironmen de Chatham, qui menaient la série demie-finale quatre de sept de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick 3-2 en se présentant au parc Kiwanis.

Les visiteurs n’ont eu aucune pitié pour le jeune lanceur acadien Jesse Malone dès leur premier tour au bâton. Chatham a tonné pour cinq points, alors que l’artilleur des locaux n’a réussi qu’un seul retrait.

Le gérant a quitté l’abri pour procéder à un changement de lanceur. Et devinez qui s’est présenté sur la butte?

Les joueurs des Ironmen ont dû ramasser leurs mâchoires sur le sol de l’abri des joueurs tellement ils étaient sous le choc.

Plusieurs spectateurs se sont demandé si c’était un imposteur qui avait revêtu le numéro 20. Mais quand le jeune gaucher a commencé à lancer des prises, tout le monde a dû se rendre à l’évidence.

C’était bel et bien Sam Lund au monticule. L’as lanceur des Fisher Cats a liquidé les deux derniers frappeurs de la manche sans problème.

Moncton a inscrit trois points à son retour au bâton, quatre autres en deuxième manche et sept en fin de sixième reprise pour enregistrer une spectaculaire victoire de 17 à 7 et forcer du même coup la présentation d’un septième match, dimanche soir à Miramichi.

Alors, Sam Lund est-il humain?

«Je pense que oui, rétorque le joueur originaire de Riverview. Mais tu sais, ce sont les séries. Il n’y a aucune excuse pour ne pas jouer.»

Malgré la gravité de sa blessure, le jeune gaucher ne voulait pas croire que sa saison était terminée.

«Je me suis reposé au cours des derniers jours et j’ai pris soin de moi. Je me suis bien senti dès le premier tir. Mon épaule ne m’a pas du tout incommodée. J’ai quand même modifié mon élan un peu pour éviter d’utiliser mon épaule droite.»

Lund rigole quand on lui mentionne la réaction des joueurs des Ironmen quand il est arrivé au monticule.

«Ça va être pas mal difficile de me garder loin du terrain dans les séries. Je suis même prêt à lancer en relève lors du septième match», a affirmé celui qui en est à sa première saison complète dans le baseball senior.

L’entraîneur des lanceurs, Jeff Agnew, n’en revenait toujours pas après le match. Il avait peine à croire ce qu’il venait de voir.

«Il a un bras bionique et un grand désir de gagner, mais la seule chose plus grosse que ça, c’est son coeur. Il a placé l’équipe sur ses épaules (enfin, pas la droite!) samedi. Tout le monde a vu ce qui s’est passé quand il s’est présenté au monticule.»

En effet, l’atmosphère est devenue électrique au parc Kiwanis. Les quelque 700 spectateurs réalisaient qu’il se passait quelque chose de très spécial.

«Sam a mis ses tripes sur la table et il a inspiré le reste de l’équipe. Le fait de revenir aussi rapidement d’une telle blessure montre à quel point le jeune veut absolument gagner, mentionne l’ancien lanceur. Quand il est revenu de l’hôpital, il m’a dit: “je vais lancer à nouveau dans cette série”. Nous avons eu des discussions avec lui, le médecin et ses parents. Il est jeune et on ne voulait surtout pas hypothéquer sa santé.»

Celui qui s’exprime dans un français sans failles se dit heureux d’avoir pu assister à un aussi beau moment.

«Au cours de ma carrière dans le baseball senior, c’est la plus belle histoire que j’ai eu la chance de voir. Je ne peux pas encore croire ce qu’il vient d’accomplir.»