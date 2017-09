Aigles Bleus: Carol-Ann MacDonald, du triathlon au cross-country

Carol-Ann MacDonald ne cesse de progresser.

Avant de joindre les rangs de l’équipe de cross-country des Aigles Bleues de l’Université de Moncton pour la saison 2015-2016, l’athlète originaire de Irishtown concentrait uniquement ses énergies dans les épreuves de triathlon.

En 2013, elle avait d’ailleurs représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada, présentés à Sherbrooke, dans cette discipline qui comprend la nage, la course et le vélo. Elle avait notamment obtenu une 19e position à l’épreuve individuelle.

À sa troisième campagne universitaire, l’Acadienne âgé de 21 ans se retrouve maintenant parmi les meilleurs athlètes du circuit universitaire de cross-country en Atlantique, comme en témoigne sa médaille d’argent (23m49s82c) obtenu lors de la course féminine de 6 kilomètres qui était présentée à Fredericton, samedi.

Carol-Ann McDonald pointe vers son entourage pour expliquer ses succès.

«Le mérite revient à Jean-Marc Doiron (l’entraîneur des Aigles Bleus en cross-country) pour ma progression. Mes coéquipiers et coéquipières me permettent aussi de garder la motivation tout au long de la saison. Nous avons un très bon esprit d’équipe et cela favorise le dépassement de tous.»

Sa récente performance lui permet aussi de fonder de grands espoirs en vue de la campagne 2017-2018.

«Je suis excitée pour la saison qui s’en vient. Mon but est de terminer dans le top 7, soit au même niveau que l’an dernier. De plus, nous disposons d’un bon groupe de recrues talentueuses, alors je souhaite voir notre équipe monter sur le podium lors du Championnat du SUA», soutient celle qui a été nommée athlète féminine de la semaine à l’Université de Moncton, mardi, en compagnie du joueur de soccer André LeBlanc.

D’ailleurs, l’entraîneur des formations masculine et féminine des Aigles Bleus, Jean-Marc Doiron, était ravi de la prestation de sa protégée qui a décroché une place au sein de la première équipe d’étoiles du Sport universitaire de l’Atlantique l’an dernier, après avoir terminé au septième échelon au Championnat du SUA.

«C’était une première occasion pour elle de se mesurer aux autres athlètes. Étant donné qu’il s’agissait du premier rendez-vous de la saison, je lui avais donné comme consigne d’être conservatrice en début de parcours, d’y aller lentement et de dépasser les coureuses à mesure que la course progressait. Toutefois, pour elle, être conservatrice signifiait être dans le peloton de tête. De la façon dont elle performait, je pouvais dire qu’elle était confortable et en forme.»

Même si la saison est encore jeune, le pilote du Bleu et Or peut déjà déceler des changements apparents dans l’approche de Carol-Ann MacDonald. Selon lui, il s’agit d’une athlète arrivée à maturité.

«Cette année, j’ai remarqué une confiance chez elle qu’elle n’avait pas auparavant. L’an dernier, la course à pied était encore nouveau pour elle. Maintenant, elle se comporte de façon professionnelle autant lors des compétitions que lors de sa préparation. Elle fait tout correctement, que ce soit au niveau de sa diète, de ses étirements ou de son entraînement en force.»

«À la course comme telle, je pouvais voir qu’elle était très confortable. On pouvait remarquer qu’elle n’avait pas d’anxiété sur la ligne de départ. Cela est primordial pour un athlète et il s’agit d’un atout important à posséder, puisque la nervosité peut devenir un facteur limitant dans une course.»

Toutefois, Doiron ne veut pas se servir de cette course afin de fixer des attentes à l’endroit de l’Acadienne. À ses yeux, la prochaine rencontre qui sera tenue samedi à Halifax permettra d’avoir une meilleure idée de ce qui attend les Aigles Bleus.

«C’était difficile de se faire une bonne analyse lors de cette course, puisqu’il y avait plusieurs autres athlètes qui suivaient la même consigne concernant l’effort à fournir au départ. Aussi, il se peut que les formations n’aient pas présenté un alignement complet pour ce premier rendez-vous.»

«C’est pourquoi nous avons pris la décision d’attendre à la prochaine course avant de nous fixer des attentes pour la saison. Toutefois, de mon point de vue d’entraîneur, je peux affirmer que Carol-Ann est plus forte que l’an dernier.»

Un tour de force aux Jeux du Canada

Jean-Marc Doiron en rajoute lorsqu’il analyse le progrès de Carol-Ann MacDonald depuis son arrivée avec les Aigles Bleus.

«Depuis sa première année avec nous (2015-2016), son progrès a été incroyable. Elle n’avait jamais brisé la barrière du 20 minutes à l’épreuve du 5 kilomètres avant cet été, où elle a enregistré un chrono de 18m19s. À ce niveau, abaisser son temps de deux minutes, c’est considérable», a-t-il fait part.

Cette performance a notamment permis à la coureuse d’Irishtown de se qualifier pour les Jeux du Canada, présentés à Winnipeg, aux épreuves du 5000 mètres et du 3000 mètres steeplechase.

Si l’épreuve du 5000 mètres était dans les cordes de Carol-Ann MacDonald, celle du 3000 mètres steeplechase l’était beaucoup moins.

En fait, elle n’avait jamais pris part à une course de la sorte avant celle tenue en sol manitobain.

Elle a terminé 11e sur un total de quinze participantes en finale, grâce à un chrono de 11m36s67.

Jean-Marc Doiron juge qu’il s’agit d’un véritable tour de force. Selon lui, cette performance est tout à fait exceptionnelle. Encore plus impressionnant, l’Acadienne a reçu la nouvelle de sa participation à cette épreuve avec seulement deux semaines d’avis.

«C’était sensationnel. Tout au long de la course (à Winnipeg), elle se trouvait en milieu de peloton et elle était très compétitive. Ceci en dit beaucoup sur Carol-Ann et à quel point elle est capable de s’adapter. Chose certaine, elle a démontré beaucoup de caractère.»

Carol-Anne MacDonald n’a pas eu la chance de retenter l’expérience depuis cette fameuse soirée. Toutefois, à compter de l’été prochain, elle compte prendre part à d’autres courses de steeplechase. Même si le moment a été bref, il a été suffisamment long pour lui donner la piqûre.

«J’ai eu beaucoup de plaisir, même s’il s’agissait d’une première dans cette discipline. Je suis tombée amoureuse et j’ai hâte de prendre part à de nouvelles courses de 3000 mètres steeplechase l’été prochain.»