Les Hawks d’Elsipogtog (en noir) et les JC’s de Bouctouche (en vert) ont confirmé leur retour au sein de la Ligue de hockey senior Nord-Est en 2017-2018. - Archives

Ce n’est pas le scénario que Roger Brun avait espéré, mais la Ligue de hockey senior Nord-Est n’aura que quatre équipes en 2017-2018. Ça, c’est la mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que la compétition sera plus féroce et le calibre de jeu sera par conséquent plus élevé.

Les spectateurs risquent donc d’en avoir pour leur argent cet hiver.

«On devrait avoir quatre très belles équipes. Le calibre va être extraordinaire», affirme le président.

«Mais on veut une autre équipe, particulièrement à Miramichi. Ça m’inquiète un peu d’avoir seulement quatre équipes cette saison. Mais je pense que nous avons quatre concessions pas mal solides», ajoute-t-il du même souffle.

«De plus, on ne veut pas ajouter des équipes qui vont tomber à l’eau avant Noël. L’idéal pour nous serait d’avoir sept équipes, avec six qui participent aux séries», ajoute Roger Brun.

Mais la réalité est présentement toute autre.

Avec le départ du Au P’tit Mousse de Lamèque et des Vikings du Restigouche Nord, il ne restait plus que les Stallions de Montague, les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog dans le circuit Roger Brun. Il faut maintenant ajouter à ce trio la nouvelle équipe qui aura pignon sur rue à Memramcook.

Des équipes à Amherst, à Sussex, à Cap-Pelé, à Miramichi et une deuxième à l’Île-du-Prince-Édouard, ce ne sera donc pas pour demain.

La formation de Lamèque a tiré sa révérence à la conclusion d’un très beau passage au tournoi de la Coupe Allan à Bouctouche en avril, alors que les Vikings ont cessé d’exister pendant le premier tour des séries. Les Phantoms de Miramichi avaient disparu la saison précédente.

Le calendrier 2017-2018 comprendra 18 parties pour chaque équipe, soit trois à domicile et trois sur la route contre chacune des autres formations.

Les parties locales à Memramcook devraient avoir lieu le dimanche (et certaines le vendredi), alors que les amateurs auront rendez-vous à Elsipogtog le samedi. Bouctouche devrait jouer devant ses partisans le dimanche, alors que les amateurs des Stallions pourront suivre leur équipe le samedi. Près du deux tiers des parties seront disputées avant la période des Fêtes.

Le repêchage annuel est prévu pour le 11 octobre et une trentaine de joueurs qui n’appartiennent à aucune équipe sont déjà inscrits. La saison régulière devrait débuter le 21 octobre.

Le président confirme également que toutes les parties seront jouées pendant les fins de semaine, y compris celles des séries éliminatoires.

Pour ce qui est des joueurs de niveau 1, la ligue a décidé que chacune des formations aura le droit d’en aligner cinq et d’en habiller trois pour une partie.

L’an dernier, ils étaient huit par équipe, mais seulement quatre pouvaient sauter sur la glace en même temps. Les gardiens de but ne sont pas inclus dans ce règlement.

Roger Brun explique également que les joueurs âgés de 33 ans et plus ne sont plus considérés comme des patineurs de niveau 1. Même chose pour les anciens professionnels qui ne sont plus actifs depuis sept ans.

Pour être considérés dans ce groupe, les athlètes doivent avoir joué au moins 141 parties dans le hockey junior majeur ou 57 rencontres dans le circuit universitaire.

Cette nouvelle mesure permettra aux équipes du circuit Brun de réaliser des économies intéressantes, d’autant plus qu’une seule formation prendra part au tournoi de la Coupe Allan cet hiver. Lamèque et Bouctouche avaient participé à ce championnat canadien de hockey senior au printemps dernier au domicile des JC’s.