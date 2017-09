Aigles Bleues: Maëlle Rioux est prête à suivre le rythme

La France a donné beaucoup de choses à l’Acadie au fil des ans, que ce soit au niveau politique, social ou culturel. À voir patiner Maëlle Rioux, il va bien falloir ajouter le volet sportif à cette liste déjà bien garnie.

L’athlète qui a vu le jour à Paris donne l’impression d’être dans la ligue du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) depuis au moins 10 ans tellement elle semble à l’aise sur la patinoire.

Il apparaît aussi évident que l’étudiante en criminologie est heureuse comme une reine d’avoir opté pour l’Acadie.

«J’ai eu la chance d’évoluer dans des bonnes équipes midget AA et collégial AAA. J’ai aussi joué avec des filles de l’équipe olympique comme Élizabeth Giguère ou Stéphanie Lalancette. Je pense que ça m’a permis d’améliorer beaucoup mon niveau de jeu», mentionne la patineuse âgée de 21 ans.

Maëlle Rioux a récolté 24 points en 21 rencontres en 2016-2017 chez les Titans du Cégep de Limoulou. – Acadie Nouvelle: Stéphane Paquette

C’est qu’elle a de grandes ambitions, la hockeyeuse qui est arrivée au Québec en 2007.

«Même si je suis une joueuse de première année, je vais tout faire pour me classer parmi les meilleures pointeuses de la ligue. Je veux travailler encore sur ma vitesse et prendre confiance en moi.»

Afin de s’assurer de faire éclore ce beau talent naturel, l’entraîneur Denis Ross a décidé de placer sa recrue en compagnie de deux joueuses aguerries, Katherine Dubuc et Marie-Pier Corriveau.

Ce qui fait bien l’affaire de celle qui a récolté 24 points en 21 rencontres en 2016-2017 avec les Titans du Cégep de Limoulou.

«Ça me rassure d’avoir deux filles d’expérience avec moi sur la patinoire. J’ai vraiment aimé ça», mentionne-t-elle.

Cette combinaison a fait des étincelles, dimanche, dans une victoire à sens unique de 8 à 0 face aux Mounties de l’Université Mount Allison dans un match préparatoire. Corriveau et Dubuc ont marqué, alors que Rioux a récolté deux mentions d’aide.

La recrue n’a qu’une partie derrière la cravate dans le circuit universitaire, mais elle se dit déjà prête à suivre le rythme. Elle savait avant de débarquer à Moncton que le calibre de jeu serait plus élevé que dans le hockey collégial.

«Je m’y attendais. Denis (Ross, l’entraîneur) m’en avait parlé quand je suis venue visiter l’université. Je suis vraiment satisfaite du niveau de jeu du hockey universitaire dans les Maritimes.»

Le numéro 4 du Bleu et Or réalise qu’elle aura besoin d’une certaine période d’adaptation, mais elle veut avoir un impact immédiat sur sa nouvelle équipe.

«Je suis capable de changer un match dans des moments importants. C’est ça mon but, d’ouvrir le jeu et de créer des chances de marquer», explique celle qui joue à l’aile droite.

Maëlle Rioux dit aussi adorer sa vie à l’extérieur de la patinoire.

«J’ai remercié ma mère de m’avoir permis de déménager au Nouveau-Brunswick et je ne regrette aucunement ma décision d’être venue ici, précise-t-elle dans un grand sourire. C’est sûr que le milieu est plus anglophone, mais les gens sont vraiment sympathiques. Moncton est une ville étudiante et les gens sont habitués de voir des jeunes arriver ici pour étudier. Ils comprennent notre situation. Ils nous aident beaucoup quand on est perdu dans la ville!»

Sa compagne de trio Katherine Dubuc n’est jamais à court de compliments quand on lui parle de la rapide patineuse.

«J’adore jouer avec elle. C’est une travaillante et elle est toujours à la bonne place sur la patinoire. Elle est toujours intense et ses passes sont directement sur la palette!»

On assiste sans doute à la naissance d’une belle carrière universitaire.