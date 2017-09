Blizzard: premier match, première victoire et deux buts historiques

Alex Lavoie et Maxime Grandmaison n’en sont qu’à leurs premiers coups de patin avec le Blizzard d’Edmundston, mais ils ont déjà marqué l’histoire de l’équipe acadienne. Les deux anciens de la LHJMQ ont vécu des moments forts lors du premier match de leur équipe et ils promettent le même genre de sensations à leurs nouveaux partisans pour la première rencontre à domicile, prévue pour le 29 septembre.

Lavoie a eu l’honneur de marquer le premier but des anciens Commandos de Dieppe, alors que Grandmaison a réussi le but victorieux, vendredi soir, dans un triomphe de 5 à 4 contre les Slammers de Woodstock.

«Au moment où j’ai marqué, ça faisait 5 à 2. Je n’avais aucune idée que ce serait le but gagnant. Juste le fait de marquer mon premier but, ça m’enlève du stress. C’est certain que c’est très plaisant de marquer un gros but comme ça à ta première partie dans le junior A», raconte l’ancien des Olympiques de Gatineau.

Le résidant de Dieppe se dit heureux d’évoluer dans une région francophone.

«Je suis fier. Ce n’est pas l’équipe de mon coin, mais ça reste en Acadie. Mes parents sont originaires d’Edmundston et toute ma famille aussi. Le fait de pouvoir jouer devant des oncles, des tantes et des cousins est un sentiment vraiment spécial.»

L’attaquant âgé de 17 ans trépigne d’impatience à l’idée de jouer un premier match devant ses partisans.

«Je pense que ça va être incroyable. Juste pour les rencontres préparatoires, on a eu des foules de 700 et de 800 personnes. Je ne peux même pas m’imaginer comment ça va être et quel genre d’ambiance on va avoir», mentionne le patineur de 6 pieds 1 pouce et de 180 livres.

«Ça va être bruyant et on va sentir l’émotion des partisans. Je pense qu’ils vont nous accueillir avec beaucoup d’enthousiasme, surtout qu’on va jouer contre les Ramblers de Amherst, une des bonnes équipes de la ligue, ajoute-t-il. Ça devrait être un bon match et je suis déjà très excité. Il me semble que c’est encore loin le 29 septembre!»

Grandmaison a tenté sa chance avec les Wildcats, mais il n’a pas été retenu par l’équipe de Darren Rumble. Le Blizzard représente pour lui une belle alternative.

Il se dit impressionné de voir à quel point les gens de la région sont des passionnés.

«Ça n’a pas de sens. Les partisans et tous les gens de la communauté ont embarqué. Je pense qu’ils ont aussi hâte que nous à ce premier match. On va être des idoles pour les jeunes et les plus vieux vont certainement être contents d’avoir du bon hockey en ville», souligne-t-il.

«Je vais être un peu nerveux de voir tous ces gens dans les gradins, mais on voudra les rendre fiers de nous, de l’équipe que nous avons et montrer que c’est sérieux ici, qu’on joue du bon hockey.»

Son coéquipier Alex Lavoie est également fébrile à l’idée d’entreprendre cette nouvelle aventure.

Le défenseur âgé de 18 ans sait un peu ce qui l’attend, puisqu’il est originaire de Saint-Basile. L’ancien des Cataractes de Shawinigan et des Wildcats de Moncton n’a qu’une idée en tête: remporter le titre.

«On a beaucoup de joueurs qui reviennent de l’an passé. On a tous un seul but et c’est de gagner la coupe (Kent) cette saison. Je pense que nous avons l’équipe pour le faire», affirme le joueur de 5 pieds 11 pouces et de 185 livres.

«J’ai la chance de représenter ma communauté avec ce chandail à sur le dos. On va donner notre 100% pour rendre la ville fière de nous. Les gens ont hâte que ça commence à la maison. Ça fait longtemps qu’ils attendent une équipe junior et on voit déjà que les gens nous appuient.»