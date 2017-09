Deux nouveaux immortels du sport à Grand-Sault

Anne-Marie Beaulieu et Maurice Roy. - Gracieuseté

Anne-Marie Beaulieu et Maurice Roy viennent de faire leur entrée au Temple de la renommée sportive de Grand-Sault.

Les deux immortels ont été honorés samedi soir dans le cadre de la 7e cérémonie d’intronisation qui s’est déroulée au Centre E. et P. Sénéchal.

Grande sportive, Anne-Marie Beaulieu a connu ses plus grands succès au badminton, à la balle molle et au volleyball, tant sur la scène locale que sur l’ensemble du continent nord-américain.

Elle a consacré son temps pour entraîner des équipes scolaires de badminton, de volleyball et de gymnastique, discipline où son expertise et sa passion ont mené à l’obtention de la bannière des Jeux de l’Acadie en 1992.

Après une carrière sportive qui s’est échelonnée sur une période de 35 années, Anne-Marie Beaulieu rejoint sur le mur des intronisés son père, le défunt Louis (Disc) Ouellette et son oncle Gerry (Red) Ouellette.

Maurice Roy a quant à lui connu une belle carrière en tant qu’officiel au hockey sur glace.

Le médecin de famille de Grand-Sault a commencé à enfiler le chandail rayé dès le début de l’adolescence, avant de devenir rapidement une référence dans le domaine de l’arbitrage au hockey.

Arbitre en chef pour le Nouveau-Brunswick de 1994 à 1997 et pour Hockey Canada de 1997 à 2008, Maurice Roy a été impliqué en tant que superviseur dans plus de 40 championnats nationaux et internationaux.

Le Dr Roy a été médecin d’équipe des équipes nationales du Canada aux championnats du monde en 1995, remportant la médaille de bronze et l’équipe junior mondiale en 1996, remportant la médaille d’or.

Le Temple de la renommée sportive de Grand-Sault compte désormais 13 intronisés, le plus célèbre d’entre tous étant le jockey Ron Turcotte.