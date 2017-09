La médaillée olympique Marie-Ève Drolet se joint aux Comètes du Restigouche

Le club de patinage de vitesse les Comètes du Restigouche vient de frapper un grand coup. À compter du mois prochain, la médaillée olympique Marie-Ève Drolet se joindra à son équipe d’entraîneurs.

Peu de clubs de patinage de vitesse peuvent se vanter d’avoir en leur rang une athlète de calibre olympique, et qui plus est en région.

C’est donc avec une excitation peu commune que les Comètes se préparent à entamer sa saison 2017-2018, eux qui feront certainement plusieurs envieux avec l’arrivée dans ses rangs d’une olympienne double médaillée.

La présidente du club restigouchois, Mélanie Charlong, aimerait bien pouvoir prendre le crédit de cette prise exceptionnelle.

Marie-Ève Drolet a fait la connaissance d’une de ses patineuses, Courtney Charlong, lundi à Campbellton. – Gracieuseté

«Mais en fait, tout le mérite revient à Marie-Ève puisque c’est elle qui nous a d’abord contactés. Elle voulait voir si elle pouvait aider au niveau des entraîneurs. Il va de soi que nous avons immédiatement accepté. Pour un club comme le nôtre, avoir une athlète de cette trempe avec autant d’expérience et prête à s’impliquer auprès de nos jeunes, c’est comme un cadeau tombé du ciel», explique-t-elle.

Récemment déménagée à Maria en Gaspésie, la patineuse québécoise se cherchait un club afin de garder le contact avec sa grande passion tout en acquérant de l’expérience comme entraîneure. Et c’est à une heure de route de chez elle, sur la glace olympique du Centre civique de Campbellton, qu’elle a trouvé de quoi se tenir occupée.

La feuille de route de la patineuse est impressionnante. Double championne du monde junior, elle a remporté deux médailles olympiques, le bronze au relais féminin au 3000 mètres à Salt Lake City en 2002 – ainsi qu’une 4e position au 1000 mètres – et l’argent au relais féminin du 3000 mètres à Sotchi en 2014.

Ironiquement, l’athlète âgée de 35 ans a entamé sa prestigieuse carrière sur lame chez les Comètes, cette fois à Chicoutimi.

L’entente entre Marie-Ève et les Comètes du Restigouche a été officialisée lundi soir lorsque l’olympienne est venue visiter le Centre civique Memorial.

Quel sera son rôle au sein du club? « Pour le moment, elle va seconder notre entraîneur-chef, Darren Oakes, qui possède une très bonne expérience et qui fait des miracles avec les enfants. On ne cherchait pas à le remplacer, mais c’est certain qu’on ne peut pas passer non plus à côté de cette possibilité d’avoir Marie-Ève. Avec tout son bagage et son expérience, elle va apporter une contribution immense au développement des jeunes», souligne Mme Charlong, ajoutant qu’il s’agit sans conteste d’un modèle par excellence pour ses patineurs.

La saison des Comètes du Restigouche prendra son envol au début octobre. Pour l’occasion, Marie-Ève devrait surtout s’investir auprès du groupe avancé du club.

«C’est surtout au sein de ce groupe, pour les patineurs rendus à un niveau plus élevé, que son expérience olympique et internationale sera véritablement un gros atout. Cela dit, elle sera sûrement en mesure de donner également quelques trucs aux plus jeunes», indique la présidente du club.

Jusqu’à présent, quelque 25 jeunes patineurs se sont inscrits au club pour la saison.