Baseball: une expérience indescriptible pour deux jeunes Acadiens

Pour une cinquième fois, l’Académie de baseball et le département de recrutement des Blue Jays de Toronto ont tenu le tournoi T12 au domicile de l’équipe de la Ligue majeure de baseball. Deux Acadiens y ont non seulement participé, ce qui est déjà un fait d’armes en soi, mais ils ont également aidé la formation de l’Atlantique à remporter cette compétition.

Cette confrontation est une occasion en or pour les 160 meilleurs joueurs amateurs canadiens âgés de 14 à 17 ans d’attirer l’attention de recruteurs de collèges américains ou de baseball professionnel.

Benoit Druel, originaire de Moncton, a agi à titre de receveur pour l’équipe qui mettait du même coup la main sur un deuxième titre, le premier ayant été obtenu en 2013.

L’athlète âgé de 17 ans a encore du mal à décrire l’ambiance qui régnait dans le stade Rogers Centre de Toronto lors de cette semaine de baseball.

«C’était exceptionnel. L’atmosphère et le terrain, c’était quelque chose. Je n’ai pas encore de mots pour décrire mon expérience, puisque le tout s’est déroulé si rapidement.»

En finale, les lanceurs de la troupe de l’Atlantique ont tenu au silence les frappeurs de la formation du Québec, permettant donc de s’imposer par la marque de 1 à 0.

Le principal intéressé ne pourrait être plus heureux de la tournure des évènements. Pour lui, il s’agit de la consécration de plusieurs années de durs labeurs.

«Pour moi, ça veut dire que j’étais non seulement l’un des meilleurs joueurs en Atlantique, mais aussi au pays. J’ai aussi apprécié le fait de pouvoir représenter les francophones aux côtés de Philip Rail. Je suis très satisfait, puisque j’ai travaillé extrêmement fort pour en arriver à ce point dans ma carrière.»

Idem pour son coéquipier Philip Rail, qui était tout aussi comblé par son aventure en sol ontarien.

«C’était une superbe expérience que l’on vit qu’une seule fois dans sa vie. On a eu la chance de s’améliorer et de côtoyer d’anciens joueurs professionnels qui nous ont offert de bons conseils. Je suis très fier d’avoir eu l’occasion de participer à ce tournoi, et, surtout, d’avoir été l’un des deux Acadiens en action.»

L’athlète originaire de Bathurst a connu de bonnes présences au marbre, affichant une moyenne de ,333 avec deux points produits en six présences au bâton. Le joueur de troisième but croit avoir été en mesure d’attirer l’attention des recruteurs, même si ce n’était pas nécessairement son objectif principal.

«Je pense avoir bien démontré mes habiletés, autant en offensive qu’en défensive. En somme, je suis très satisfait de mes performances. La clé de mes succès tenait du fait que je n’avais pas vraiment d’attentes. Je souhaitais simplement m’amuser et ceci m’a permis de rester détendu.»

Est-ce que les deux athlètes âgés de 17 ans comptent faire le saut dans les rangs universitaires dans un avenir rapproché? La réponse est pratiquement identique dans les deux cas.

«Tout est possible, mais mon but n’est pas nécessairement de me rendre à un certain niveau avec le baseball. Mes parents m’ont toujours encouragé dans mes études et j’abonde dans le même sens. Pour l’instant, je ne prends pas en considération l’option américaine, puisque je souhaite mettre l’accent sur mes études», explique Benoît Druel.

«Ça m’a peut-être ouvert des portes, mais je ne pense pas à cette option. Je compte avant tout me concentrer sur mes études», rajoute Philip Rail.