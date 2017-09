LHJMQ: l’Acadie et le N.-B. bien représentés

Vingt Néo-Brunswickois, dont les Acadiens Mika Cyr, William Basque, Marc-André LeCouffe, Dominic Cormier, Samuel LeBlanc et Jérémie Hébert, ont réussi à se tailler une place au sein de l’une des 18 formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à l’aube de la 49e campagne du circuit Courteau.

Les Sea Dogs de Saint-Jean mènent le bal avec quatre représentants. Outre Samuel LeBlanc (Dieppe), on retrouve aussi Marcus Tesink (Saint-Jean), Ben Reid (Ammon) et Tyler Smith (Saint-Jean).

Le Titan d’Acadie-Bathurst, les Wildcats de Moncton et les Screaming Eagles du Cap-Breton ne sont pas loin derrière avec trois porte-couleurs chacun.

Mika Cyr, des Wildcats de Moncton; William Basque, des Olympiques de Gatineau; Marc-André LeCouffe, du Titan d’Acadie-Bathurst; et Jérémie Hébert, du Drakkar de Baie-Comeau. – Archives

Chez le Titan, le trio est composé de Marc-André LeCouffe (Tracadie), Elijah Francis (Elsipogtog) et Ethan Crossman (Sackville).

À Moncton, Mika Cyr (Sainte-Anne-de-Madawaska), Anderson MacDonald (Quispamsis) et Jaxon Bellamy (Hampton) représentent sans aucun doute le groupe qui sort le plus aisément du lot en terme de talent offensif.

Enfin, du côté des Screaming Eagles, Peyton Hoyt (Lincoln), Adam McCormick (Woodstock) et Ross MacDougall (St. Stephen) auront eux aussi un rôle important à jouer dans les succès de leur équipe.

William Basque (Tracadie) et Will Thompson (Fredericton) porteront pour leur part les couleurs des Olympiques de Gatineau, alors que William Bower (Saint-Jean) et Sam King (Saint-Jean) feront de même chez les Islanders de Charlottetown.

Enfin, la liste est complétée de Jérémie Hébert (Moncton), du Drakkar de Baie-Comeau, Dominic Cormier (Moncton), de l’Océanic de Rimouski, et Daniel Moody (Miramichi), des Voltigeurs de Drummondville.

À travers la ligue, on retrouve également 252 Québécois, 44 Néo-Écossais, 28 Ontariens, 22 Américains, 19 Russes, 11 Terre-Neuviens, huit Insulaires, sept Tchèques, trois Finlandais, trois Allemands, trois Suisses, deux Albertains, un Belge, un Slovaque et un Slovène.

Par ailleurs, trois autres Néo-Brunswickois occuperont des postes d’entraîneurs. À Moncton, Joshua Hepditch (Fredericton) sera l’adjoint de l’entraîneur-chef Darren Rumble. Dave Kennedy (Dieppe) et Brian Fleming (Saint-Jean) s’occuperont respectivement des gardiens du Titan et des Sea Dogs.

Détails intéressants

À 6 pieds 7 pouces et 225 livres, le défenseur Andrew Smith, des Tigres de Victoriaville, est le joueur le plus grand et le plus lourd de la LHJMQ. Toutefois, les arrières David Henley, des Foreurs de Val-d’Or, et Chase Stewart, de l’Océanic, font également osciller le pèse-personne à 225 lb.

Parmi les géants, notons aussi les deux gardiens des Remparts de Québec, Dereck Baribeau et Oliver Troop, qui sont à 6 pieds 6 pouces. Cinq autres joueurs font 6 pieds 5 pouces, dont le Tchèque Ostap Safin, des Sea Dogs.

À l’opposé, le gardien Émile Samson, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, et le joueur de centre Xavier Simoneau, des Voltigeurs, sont les plus chétifs du circuit. Samson ne pèse que 138 livres, alors que Simoneau, à 5 pieds 6 pouces, accuse 13 pouces de moins que le géant Smith à Victoriaville. Toujours dans le camp des petits, l’ex-Titan Félix Boivin, des Tigres, et Jacob Hudson, des Wildcats, sont à 5 pieds 7 pouces.

Par ailleurs, quatre patineurs, qui n’ont toujours que 15 ans, sont tellement jeunes qu’ils ne seront admissibles au repêchage de la Ligue nationale qu’en 2020. Il s’agit de Ryan Francis (2 décembre), des Screaming Eagles, Justin Barron (15 novembre), des Mooseheads de Halifax, Dawson Mercer (27 octobre), des Voltigeurs, et le surdoué Alexis Lafrenière (11 octobre), de l’Océanic.

Mathieu Nadeau, des Foreurs, est le vieillard du circuit, lui qui célébrera son 21e anniversaire de naissance le 3 janvier. Chase Harwell (11 janvier 1997), des Tigres, et le capitaine du Titan Jeffrey Viel (28 janvier 1997) sont les deux autres «petits vieux» de la saison 2017-2018.