Cross-country: les Aigles Bleus vont ouvrir la machine

Après une compétition préparatoire à Fredericton qui a notamment permis à Carol-Ann MacDonald d’enlever une deuxième place, la formation de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton promet d’ouvrir la machine, samedi.

Les coureurs dirigés par l’entraîneur Jean-Marc Doiron seront à Halifax, dans le cadre de la rencontre organisée conjointement par les universités Dalhousie et Saint Mary’s.

«La compétition à Fredericton a été une belle leçon d’apprentissage pour notre jeune équipe, où plusieurs ont vécu l’expérience du cross-country universitaire pour la première fois, a souligné Doiron. Cette fin de semaine, je donne la consigne à mes athlètes de se donner à fond et de voir comment ils se mesurent face aux autres équipes du Sport universitaire de l’Atlantique. Nous allons notamment voir les débuts de Kamylle Frenette, qui devrait être un bon complément à Carol-Ann MacDonald.»

Les Aigles Bleus présents à Halifax seront Nassim Bousmaha, Shayne Dobson, Samuel Gerber, Christian Haché, François Poirier, Ryan Smallwood et Bryan Thomas du côté masculin, ainsi que Caroline Bujold, Myriam Cormier, Myriam Cyr, Sandra Durand, Kamylle Frenette, Amy-Lynn Grant, Josiane Guay, Laurence Guitard, Émilie Guthrie, Michelle Landry, Carol-Ann MacDonald, Abygail Pelletier, Pascale Richard, December Sampson et Hannah Scott chez les femmes.

Il y aura aussi beaucoup de hockey, puisque les Aigles Bleu(e)s poursuivent leurs parcours préparatoires en vue de la saison 2017-2018, qui s’amorcera au début d’octobre.

Au hockey masculin, les Aigles Bleus seront à Matane, au Québec, vendredi à 19h30 et samedi à 14h, afin de rivaliser avec les Stingers de l’Université Concordia.

«Nous voulons poursuivre notre progression dans notre système de jeu, a indiqué l’entraîneur-chef Judes Vallée. Nous avons institué un nouveau système et je me suis rendu compte que nous n’étions pas prêts pour la première partie (un revers de 5 à 2 aux dépens des X-Men de l’Université St. Francis Xavier). Nous avons travaillé à améliorer notre jeu pendant nos entraînements, cette semaine. J’espère aussi que la chimie entre les joueurs va progresser dans ce voyage, car il permettra aux joueurs de mieux se connaître et de développer des affinités. Concordia a un style différent de celui pratiqué en Atlantique et je connais certains joueurs. Ils seront prêts et il faudra faire de même.»

Du côté féminin, les Aigles Bleues chercheront à demeurer invaincues en trois sorties préparatoires en accueillant les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, samedi dès 14h, à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Jusqu’à présent, la troupe de l’entraîneur-chef Denis Ross a dominé les Mounties de l’Université Mount Allison 8 à 0 avant de prendre la mesure des Panthers 3 à 1, mercredi à Charlottetown.

«Les Panthers ont une équipe rapide et physique, a noté Ross. On va se servir de ce match afin de choisir nos joueuses qui évolueront sur les unités spéciales. Nous allons leur donner la chance de s’entraîner.»