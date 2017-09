Titan: faire mieux et surtout aller plus loin

Le Titan d’Acadie-Bathurst entamera dans quelques heures sa 20e campagne dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Un anniversaire qui promet son lot de moments forts puisque l’équipe figure cette saison parmi les puissances du circuit.

Auteur de 84 points (39-23-4-2) la saison dernière, ce qui lui a procuré le sixième rang du classement général, le Titan croit être en mesure de faire mieux. Et, surtout, de se rendre encore plus loin que sa deuxième ronde éliminatoire de ce printemps.

L’occasion était donc belle d’aller s’informer des objectifs du club auprès de l’entraîneur-chef Mario Pouliot, dont il s’agit de la quatrième saison à la barre de l’équipe.

Pouliot arborait pour l’occasion une barbe de trois jours dont il ignorait si elle allait survivre une journée de plus. Comme quoi il n’y a pas que les unités spéciales qui en sont au stade des expériences.

Dans la même pièce, à quelques pas, ses adjoints Bryan Lizotte et Alexandre Guérard pianotent discrètement sur leur portable.

D’entrée de jeu, Pouliot est questionné sur les trois joueurs qui brillent par leur absence au camp: Vladimir Kuznetsov, Michal Ivan et Kynan Berger.

Ces absences s’ajoutent aux départs de plusieurs éléments importants tels que Christophe Boivin, Daniil Miromanov, Rodrigo Abols et Zachary Malatesta.

Pourtant, à moins qu’il n’ait pris des cours de théâtre cet été, Pouliot semble plutôt serein. Certes, la perte de Kuznetsov est majeure mais il ne s’en formalise pas outre mesure.

«Je suis confortable avec notre alignement», assure-t-il.

Le pilote est surtout d’avis que son offensive demeure redoutable avec les Antoine Morand, Jeffrey Viel, Dawson Theede et Jordan Maher, entre autres. Sans oublier les vétérans Samuel L’Italien et Liam Murphy qui sont prêts à contribuer de façon considérable.

«Nous avons autant de profondeur que la saison dernière en offensive, croit-il. Notre attaque sera différente, mais aussi efficace. Nous avons de la grosseur, de la rapidité et des habiletés.»

«Un gars comme L’Italien va jouer un rôle plus offensif cette saison. Il est rendu là dans son cheminement. Son potentiel à l’attaque est d’ailleurs sous-estimé. Il vient de connaître un bon camp d’entraînement et il va continuer de gagner en confiance. Samuel possède aussi un bon tir. J’ai l’intention de lui donner du temps de jeu en supériorité numérique», explique Pouliot.

Il aime aussi beaucoup la vitesse que lui apporte les Domenic Malatesta, Justin Ducharme, Ethan Crossman et Logan Chisholm. Ajoutez à ce groupe les jeunes vétérans Cole Rafuse et Félix Meunier, ainsi que la recrue de Tracadie Marc-André LeCouffe.

«Malatesta est sans aucun doute l’un des joueurs les plus rapides de la ligue. Ducharme a aussi beaucoup de vitesse et j’aime ce que j’ai vu du jeune Chisholm. Il nous est arrivé ici avec un bon Q.I. hockey, de belles habiletés offensives et c’est aussi un gars qui a du caractère. Il a gagné la Coupe Telus (championnat midget AAA canadien) le printemps dernier», révèle Pouliot.

En défensive, Adam Holwell et Noah Dobson composeront une première paire plus que respectable, alors que le deuxième duo Louis-Philip Fortin et Keenan MacIsaac suivront. Elijah Francis, Félix-Antoine Drolet et Olivier Desroches complètent la brigade.

«Notre défensive est nettement plus mobile que la saison dernière, juge-t-il. Nous sommes moins robustes, mais j’ai bon espoir que les gars sauront se débrouiller. L’important est qu’ils puissent fermer l’espace et forcer les joueurs adverses à précipiter leurs jeux.»

Devant les buts, Mario Pouliot insiste pour dire que Reilly Pickard a dissipé tous les doutes à son endroit.

«Il a été très bon depuis le début du camp. Il est assurément notre numéro un. Le but est de lui donner une cinquantaine de départs. (Dominik) Tmej devrait disputer environ 20 matchs», indique Pouliot.

«Comme équipe, nous avons comme objectif de récolter au moins 14 points par tranche de 10 matchs. Si nous y parvenons, nous aurons une grande saison. Nous avons quand même 10 nouveaux joueurs et ça va prendre un certain temps avant de faire tenir tout ça», explique-t-il.

Si l’équipe vise assurément le titre de la section Maritimes, les Screaming Eagles du Cap-Breton et les Mooseheads de Halifax seront aussi dans la lutte, estime Pouliot.

Antoine Morand, retranché jeudi de son camp à Anaheim, devrait être en uniforme, mais Logan Chisholm (appendicite) ne sera pas disponible pour le match d’ouverture de vendredi soir contre les Screaming Eagles.

Samuel Girard et Pierre-Olivier Joseph dans la mire de Sylvain Couturier?

Nonobstant les absences de Vladimir Kuznetsov, Kynan Berger et Michal Ivan, trois joueurs que l’organisation ne désespère pas de ramener au bercail, à peu près tout le monde s’entend pour dire que le Titan d’Acadie-Bathurst sera l’équipe à battre cette saison dans la division Maritimes.

En zieutant la composition actuelle de l’équipe, force est d’admettre qu’il faudra ajouter quelques autres éléments en cours de route afin de transformer le club en véritable favori pour tout rafler.

Un marqueur et un quart-arrière semblent pour l’instant les deux priorités.

En attendant, il est évident que le Titan espère le retour des trois patineurs manquants. C’est indéniable. Particulièrement Kuznetsov. Un marqueur de 30 buts, même dans le junior majeur, est devenu pratiquement une rareté.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le directeur général Sylvain Couturier a confirmé en début de semaine, au quotidien Le Droit, qu’il était intéressé à mettre la main sur l’un des deux Européens qui seront les plus en demande dans les prochains mois, soit Vitali Abramov (Gatineau) et German Rubstov (Chicoutimi).

Le Titan a justement le morceau de robot nécessaire pour démarrer des négociations sérieuses avec le premier choix de juin 2018 des Islanders de Charlottetown, une équipe en reconstruction qui devrait logiquement terminer dans le dernier tiers du classement général.

Rappelons que ce choix a été obtenu dans la transaction qui a envoyée Guillaume Brisebois à Charlottetown.

Le hic, c’est que ce fameux choix des Islanders (avant la volte-face de Kuznetsov) devait servir à obtenir un défenseur capable de transformer une attaque à cinq en arme de destruction massive.

Samuel Girard (Shawinigan), qui est âgé de 19 ans, est le nom qui circule le plus depuis plusieurs mois. Cela dit, il n’est pas impossible que Couturier s’informe auprès des Islanders quant à la disponibilité de Pierre-Olivier Joseph, un surdoué âgé de 18 ans qui devrait disputer deux autres campagnes dans la LHJMQ.

Il faudra toutefois attendre quelques mois avant d’avoir nos réponses.