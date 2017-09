Les Wildcats seront meilleurs, mais à quel point?

Les Wildcats de Moncton seront meilleurs qu’en 2016-2017. La véritable question est de savoir jusqu’à quel point. Sauf que pour une équipe qui a terminé dans la cave du classement de la LHJMQ, la barre n’est pas tellement haute.

Le processus de reconstruction se poursuivra cette saison pour la formation de Darren Rumble.

Les changements ont été nombreux durant la saison morte et Moncton alignera pas moins de 17 nouveaux joueurs. On a ajouté de l’expérience, du talent, mais surtout de la grosseur.

C’est d’ailleurs ce qui frappera les partisans le 29 septembre, quand les hommes en rouge sauteront sur la glace du Colisée.

«Nous sommes visiblement plus imposants que l’an dernier (les Wildcats ont 16 joueurs de 6 pieds ou plus), mais nous avons aussi de la vitesse. Au-delà de ça, nous allons travailler comme des forcenés et nous serons constamment dans la face des équipes adverses», analyse l’entraîneur.

Les Wildcats ont surpris beaucoup de monde durant la portion préparatoire avec une fiche de 7-1-2, soit le meilleur dossier de toute la LHJMQ. Tout le monde s’entend qu’il ne s’agit que de rencontres hors-concours, mais l’atmosphère est nettement meilleur que l’an dernier.

«C’est un groupe très plaisant à diriger. On s’est assuré d’aller chercher des gars qui vont bien travailler ensemble. D’ailleurs, les joueurs se disent très heureux de l’esprit d’équipe qui anime déjà le groupe», constate Rumble.

«On doit garder les choses simples pour avoir du succès. On doit bien entendu réduire le nombre de buts qu’on va accorder aux autres équipes. On sera mieux structuré dans notre zone et on tentera de faire le dommage profondément en territoire ennemi.»

Comme l’équipe est toujours en transition, la patience sera de mise pour les partisans, croit l’entraîneur.

«Nous ne serons pas une équipe qui jouera dans la dentelle. Vous ne verrez pas beaucoup de jeux latéraux sur la glace. Ça va surtout se passer dans un axe Nord-Sud.»

Cela dit, l’alignement des Wildcats comprendra quelques joueurs de talent. On peut penser à l’Acadien Mika Cyr, au Néo-Brunswickois Anderson MacDonald (acquis contre un choix de première ronde en 2018, un choix de première ronde et un autre de deuxième ronde en 2019 en plus du défenseur Jérémy Jacques) ou au jeune Québécois Jakob Pelletier.

Le groupe d’agents libres (Jack Wieringa, Liam Dunda, Riley MacRae, Brady Pataki, Colton McKenna et Daniil Kuzmin) qui est débarqué durant le camp d’entraînement fera une grosse différence, tout comme la présence des trois patineurs de 20 ans, les arrières Olivier Desjardins, Nicholas Welsh et l’attaquant Liam Dunda.

On peut donc prédire sans trop se tromper que l’équipe fera mieux que son rendement de 14-52-2-1 en 2016-2017.

«On va chercher un nouveau héros tous les soirs, poursuit Darren Rumble. On va se fier à tout le groupe pour aller chercher nos buts. Je dirais qu’on va remporter des parties serrées. Il n’y a pas beaucoup de soirs que nous allons marquer sept, huit ou neuf buts.»

Selon lui, les Wildcats formeront une équipe qui pourrait surprendre en séries.

«On vise évidemment de participer aux séries éliminatoires (seulement les deux pires équipes de la ligue sont exclues). Je ne veux juste pas essayer de prédire combien de victoires on va avoir ou des choses comme ça. Je dirige mon équipe tous les soirs pour gagner et ces gars-là vont jouer pour gagner tous les soirs. Ce qui sera le plus important, ce sera de progresser pendant toute la saison», souligne-t-il.

«Combien de victoires ça va nous donner en bout de ligne? Je ne sais pas. J’espère que ce sera plus que l’an passé! Je pense que nous serons compétitifs dans tous les matchs, nous l’avons montré dans le calendrier préparatoire.»

«On sera une équipe de troisième période» – Mika Cyr

Mika Cyr (24), des Wildcats de Moncton, espère éviter l’infirmerie cette saison. – Archives

Si les Wildcats de Moncton veulent connaître une bonne saison, leurs meilleurs éléments offensifs devront être aux premières loges. L’Acadien Mika Cyr est justement un des joueurs-clés de l’offensive de Darren Rumble.

Celui qui vient d’être nommé adjoint au capitaine Nicholas Welsh (les autres sont Liam Dunda et Jeremy McKenna) s’est présenté au camp dans la meilleure forme physique de sa vie. Le numéro 24 se dit en santé et entend bien donner une grosse saison à son équipe.

«Je veux avoir une grosse saison. J’ai quand même assez bien fait l’an passé, mais je veux en donner plus cette année», mentionne-t-il.

En 2016-2017. le patineur originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska a présenté une fiche de 10 buts et de 21 points en 35 rencontres.

«Je vais surtout essayer de rester loin de cette chambre-là», ajoute-t-il, en jetant un long regard vers l’infirmerie. Au cours de ses deux premières saisons dans la LHJMQ, l’athlète âgé de 18 ans n’a disputé que 38 rencontres.

Et quand il regarde les joueurs autour de lui, le joueur de centre affiche un grand sourire.

«On est vraiment rapides et on a un bon groupe de jeunes. Les recrues ont beaucoup de talent et ils poussent les vétérans à être meilleurs. Je pense que les gens vont voir des bonnes parties ici au Colisée cette saison.»

Comme l’entraîneur Darren Rumble, Cyr pense que les Wildcats pourraient surprendre bien des gens.

«On a eu une très bonne fiche pendant les matchs préparatoires et on veut apporter ça dans la saison. Je pense que ces rencontres comptent beaucoup. Nous avons bien appliqué notre système et on est prêt à commencer la saison.»

L’Acadien reconnaît que son équipe ne remplira pas le filet adverse, mais qu’elle sera tout de même un adversaire difficile à affronter.

«Je dirais qu’on sera une équipe de troisième période. On est vraiment en forme. On a eu vraiment des gros entraînements depuis le début du camp, justement pour nous permettre de prendre le dessus sur les autres équipes en troisième période», souligne-t-il.

«Je pense qu’on va amener beaucoup d’énergie sur la glace toute la saison. Avec l’équipe qu’on a, je pense qu’on sera capable de terminer dans le top 10.»