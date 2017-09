Des forces de la nature prêtes à s’imposer à Bathurst

Malgré ses jeunes 20 printemps, Joey Lavallée est déjà considéré comme une force de la nature en sol acadien. Il en a d’ailleurs fait une solide démonstration, il y a à peine quelques semaines, à Tracadie. Maintenant, cette pièce d’homme de 6 pieds 2 pouces et 345 livres a pour objectif d’imposer sa place en tant qu’Hercule de l’avenir dans tout le pays.

Le Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst sera le théâtre de ses aspirations, samedi sur le coup de midi, à l’occasion des Championnats nationaux de l’Alliance canadienne des athlètes de force amateurs (ACAFA) qui réuniront près d’une centaine de colosses d’un océan à l’autre, tant masculins que féminins.

«Je vais là pour gagner, révèle immédiatement l’ex-joueur de football. Même qu’une deuxième place me ferait sans doute mal au coeur. J’ai travaillé fort dans les dernières semaines pour m’améliorer dans certaines disciplines, particulièrement le soulevé de terre à la Louis Cyr (haltère géant).»

Joey Lavallée est devenu tellement passionné de son sport qu’il envisage déjà de faire sous peu le saut chez les professionnels. Ça pourrait même se faire aussitôt la compétition de samedi complétée.

«C’est possiblement ma dernière compétition chez les amateurs, dit-il. C’est clair dans ma tête que je veux tourner professionnel. Je veux devenir le prochain Jean-François Caron. Et si jamais ça ne va pas à mon goût samedi, ce sera pour l’an prochain. D’ici deux ans, c’est garanti que je serai chez les professionnels.»

En attendant, l’homme fort de Grand-Sault avoue avoir très hâte de faire connaissance avec le public qui se présentera au Centre régional K.-C.-Irving.

«J’ai hâte d’être parmi les hommes forts. J’ai l’intention d’aller gruger quelques conseils ici et là, surtout que je sais que Jean-François Caron et Jimmy Paquet seront là. Ça va être incroyable. J’ai aussi hâte d’entendre les encouragements de la foule. Ça me pousse à bien performer. Ils me donnent plus de force encore», raconte-t-il.

Lavallée sera accompagné de ses parents et de sa conjointe. Son frère cadet Charles ne sera toutefois pas présent puisque sa saison de football est déjà entamée.

En plus de l’encourager, ses proches auront d’abord le lourd mandat de remplir l’estomac du jeune mastodonte, samedi matin.

«Aussitôt que je vais me lever, ça va me prendre mon bol de Rice Krispies. Je vais ensuite enchaîner avec le plus gros déjeuner que tu puisses t’imaginer. Il y a une douzaine de poules qui travaillent là-dessus», lance-t-il en éclatant de rire.

«Puis, une fois sur le site, ma blonde va me masser. Je vais compléter ma préparation en m’étirant avec des élastiques, tout en écoutant avec mes écouteurs du AC/DC et du Five Fingers Death Punch avec le volume très fort. Tout ça va me permettre d’être dans ma bulle et de faire le plein d’adrénaline», ajoute-t-il.

Près d’une vingtaine d’hommes forts vont compétitionner dans la catégorie des super lourds, dont son bon ami et partenaire d’entraînement Shane Gallant de Campbellton.

À noter que les deux premières positions dans chacune des catégories obtiendront un laissez-passer pour les Championnats mondiaux de 2018 qui auront lieu en mars à Columbus dans l’État de l’Ohio.

Samantha Belliveau veut en mettre plein la vue

Pour une fille qui vient à peine de se joindre au monde de la force brute, Samantha Belliveau n’a pas perdu de temps à se faire un nom. Même que les 1430 livres récoltées récemment à une compétition de dynamophilie présentée chez nos voisins dans l’État du Vermont, se veut la troisième meilleure performance féminine dans toute l’histoire du Canada.

Samedi, à Bathurst, l’Acadienne âgée de 24 ans compte en mettre plein la vue aux Championnats nationaux de l’ACAFA.

Il faut dire que Samantha Belliveau est une habituée des grands événements. Elle en a vécu plusieurs avec le hockey, un sport qui l’a mené jusqu’aux Aigles Bleues de l’Université de Moncton, ainsi qu’à la balle molle, dont le moment fort demeure un tournoi international avec Équipe Nouveau-Brunswick présenté sur l’Île-du-Prince-Édouard.

Aujourd’hui, la jeune femme de Saint-Antoine carbure dans les épreuves de force. Elle ne cache pas sa hâte d’affronter la douzaine d’autres femmes qui feront partie de la catégorie poids lourds. À noter qu’elle sera l’une des plus légères de son groupe à 185 livres.

«J’ai mis beaucoup d’intensité dans mes entraînements dans les trois derniers mois. Ç’a eu comme résultat que je me suis grandement améliorée. En fait, je ne suis déjà plus la même athlète que j’étais il y a quelques semaines à Tracadie», mentionne-t-elle.

«C’est sûr que je veux surtout gagner de l’expérience samedi, mais je suis tellement compétitive que je sais que je serai déçu si je n’obtiens pas un podium. Est-ce que je suis nerveuse? Oui, bien sûr. Mais il s’agit d’une bonne nervosité», lance-t-elle.

La Québécoise Joyce Turner sera l’une des femmes à surveiller chez les femmes lourdes.

Duel de supers lourds

Trois autres Néo-Brunswickois, soit Adam Boucher, Shane Gallant et Guillaume Bresse prendront part aux Championnats nationaux de l’ACAFA, samedi, à Bathurst. Adam Boucher pourrait toutefois se désister en raison d’une légère blessure au bicep de son bras gauche.

L’homme fort de Shippagan s’est blessé samedi dernier pendant un entraînement.

«Ce n’est pas très douloureux, mais je suis inquiet d’aggraver la déchirure. Je vais prendre une décision samedi matin», indique l’athlète âgé de 29 ans qui est inscrit dans la catégorie des poids lourds.

Shane Gallant, de Campbellton, fera quant à lui compétition à Joey Lavallée (lire texte principal) chez les super lourds.

Le colosse âgé de 26 ans croit être en mesure de faire la vie dure à son partenaire d’entraînement.

«Ça va être plus serré que ça ne l’a été à Tracadie entre moi et Joey, prévient Gallant.

Enfin, Guillaume Bresse, de Moncton, dit viser un podium chez les mi-lourds.

«Je vais d’abord là pour apprendre, sauf que je veux aussi terminer sur l’une des marches du podium, affirme le Québécois d’origine, qui dit s’entraîner en gymnase depuis qu’il est âgé de 11 ans.

Le costaud de 5 pieds 11 pouces et 230 livres en a aujourd’hui 22.