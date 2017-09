Les partisans du Titan affichent une confiance inébranlable

Le Titan d’Acadie-Bathurst est-il un meilleur club qu’il ne l’était ce printemps? Si vous posez la question aux partisans de l’équipe, la réponse est oui. En fait, tous ceux qui ont été interrogés affichent une confiance inébranlable envers leurs gladiateurs.

Et quand bien même vous leur rappelez que Christophe Boivin, Daniil Miromanov, Rodrigo Abols et Zachary Malatesta ne sont plus là, sans oublier Vladimir Kuznetsov qui brille par son absence, ces mêmes partisans n’en démordent pas. Le Titan, qui célèbre son 20e anniversaire en Acadie, sera l’équipe à battre dans la division Maritimes, si ce n’est à travers la ligue..

Inébranlables qu’ils sont. Inébranlables.

«La dernière fois que j’ai été aussi excité c’est à l’époque où Mathieu Perreault et Thomas Beauregard étaient encore ici», s’exclame d’ailleurs Maurice DeGrâce, de Beresford.

«L’équipe est plus rapide et nous avons encore une belle profondeur. (Reilly) Pickard me semble aussi en pleine forme. C’est lui qui va faire la différence cette saison. Il va enfin jouer comme un véritable numéro 1», révèle-t-il.

«L’esprit d’équipe me semble également meilleur. Il faut dire que nous avons tellement un bon capitaine en (Jeffrey) Viel. Et puis il y a (Antoine) Morand qui nous arrive de son camp à Anaheim. Il va pouvoir partager son expérience avec ses coéquipiers.»

Norman Boudreau, de Bathurst, dit avoir beaucoup aimé ce qu’il a vu au cours des dernières semaines pendant le camp d’entraînement. Lui aussi dit s’attendre à une grande saison de ses favoris.

«(Antoine) Morand et (Jeffrey) Viel vont transporter l’équipe sur leurs épaules avec l’aide des autres», raconte M. Boudreau, qui voit dans sa boule de cristal le directeur général Sylvain Couturier transiger pour un défenseur offensif pendant la période des Fêtes.

À ses côtés, sa casquette des Maple Leafs de Toronto bien vissée sur la tête, son bon ami Charlie Hachey, de Sormany, voit carrément le Titan flirter avec le premier rang du classement général.

«Mes attentes sont plus élevées que les deux dernières années même si j’ai bien aimé l’effort de l’équipe, dit-il. Je les vois jusqu’en finale. Je m’attends à des grosses saisons de Morand et Viel, de même que (Samuel) L’Italien et (Dawson) Theede. Noah Dobson en est un autre qui va avoir une bonne saison. Et je me croise les doigts pour que (Vladimir) Kuznetsov revienne. Ça nous prend un autre marqueur et avec lui l’équipe ne serait pas obligée d’aller en chercher un avec un échange.»

Gervais Lapointe, de Bathurst, est lui aussi un partisan inconditionnel de l’équipe depuis 1998.

«L’équipe me semble plus forte encore que la saison dernière», mentionne-t-il.

«Même s’il est encore très jeune, Dobson est déjà notre meilleur défenseur. J’aime aussi beaucoup Morand. S’il manque quelque chose, je dirais que c’est un quart-arrière en défensive et peut-être aussi un marqueur. Mais ce sera une autre histoire si Kuznetsov revient», lance-t-il.

Alfreda Hachey, de Petit-Rocher, est de celle qui aime son équipe bon an mal an.

«Cette saison, le jeune (Marc-André) LeCouffe m’a impressionné parmi les nouveaux. Morand demeure cependant mon préféré. J’aime aussi beaucoup L’Italien. Le Titan va gagner cette année», raconte-t-elle.

Pour sa part, Alban Arseneau, de Tilley Road, estime que l’équipe est déjà supérieure à la saison dernière.

«L’offensive demeure leur force même si Kuznestov n’est pas là, indique-t-il. Je sais que l’équipe va tenir le coup sans lui. J’ai aussi remarqué que l’équipe se débrouillait mieux dans le cercle des mises en jeu pendant les parties préparatoires. Ça devrait aider.»

Plusieurs centaines de partisans ont pris part au tailgate party d’avant match et ils ont eu le plaisir de voir à l’oeuvre l’homme fort Grant Connors, sept fois champion de l’Atlantique.

Connors a fait montre de sa puissance en soulevant une voiture dans lequel prenait place une ribambelle d’enfants (voir photo en page 52), en plus de tirer l’autobus du Titan sur une distance d’environ 60 pieds.