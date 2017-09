Aigles Bleus: une autre médaille pour Carol-Ann MacDonald

Carol-Ann MacDonald, de l’équipe de cross-country des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, a enregistré un deuxième podium en autant de courses, quand elle a terminé au deuxième rang de l’épreuve féminine de 6 km de la rencontre organisée par les universités Dalhousie et Saint Mary’s, samedi à Halifax.

MacDonald a terminé la distance en 23m25s, à 46 secondes de la gagnante, Savannah Jordan, de l’Université Dalhousie. Kamylle Frenette a pris le sixième rang en 24m22s. Josianne Guay (20e, 26m55s), Abygail Pelletier (23e, 28m24s) December Sampson (24e, 28m33s), Myriam Cyr (27e, 29m02s), Emily Guthrie (28e, 31m32s), Myriam Cormier (57e, 32m33s); Amy Lynn Grant (60e, 33m37s) et Pascale Richard (61e, 38m06s) ont aussi pris le départ pour le Bleu et Or parmi le groupe de 61 participantes. L’Université de Moncton a pris le 4e rang au classement par équipe. Acadia, Dalhousie et St. Francis Xavier ont raflé les trois premières positions.

Chez les hommes, le plus rapide des Aigles a été Bryan Thomas, qui a terminé 11e dans l’épreuve de 8 km en 28m24s. Shayne Dobson (23e, 29m34s),Christian Haché (31e, 31m27s), Samuel Gerber (32e, 32m20s) et François Poirier (33e, 33m51s) ont franchi la ligne d’arrivée pour l’U de M parmi les 60 inscrits. Au classement cumulatif, les Aigles Bleus ont pris le cinquième rang. Dalhousie, St. Francis Xavier et UPEI ont raflé les trois podiums.

La prochaine course sera celle inter-ligue entre le SUA et le Réseau des sports étudiants du Québec (RSEQ), le samedi 7 octobre, au Québec.

Après des gains samedi, les équipes de soccer de l’Université de Moncton ont perdu leurs matchs face à leurs opposants de l’Université Acadia, dimanche à Wolfville.

Les Axewomen (3-2-1=10pts, 4e) ont marqué à trois reprises en deuxième demie pour l’emporter 5 à 1 contre les Aigles Bleues (2-3-0=6pts, 7e). Katrine LeBlanc a été la seule à déjouer la gardienne des Axewomen.

Les Axemen (3-2-1=10pts, 4e) ont ensuite signé un gain de 3 à 1 devant les Aigles Bleus (1-4-0=3pts, 9e). La recrue Cherif Nehadji a réussi le seul filet des Aigles.

Les Mounties de l’Université de Mount Allison University rendront visite aux Aigles, dimanche, au Stade Moncton.

Les deux équipes de l’Université de Moncton avait triomphé devant des adversaires plus expérimentés, samedi.

Le but de Vanessa Lebrun, avec une minute à jouer dans le match, a donné une victoire de 1 à 0 aux Aigles Bleues contre les Tigers de l’Université Dalhousie. La gardienne Dominique LeBlanc a inscrit le jeu blanc avec 10 arrêts.

Chez les hommes, les Aigles Bleus ont inscrit un premier gain cette saison, 3 à 2 devant les Tigers. Saad Mersadi, Alban Akakpo et Héritier Masimengo ont marqué pour le Bleu et Or.

Au hockey masculin, les Aigles Bleus de l’Université de Moncton ont inscrit un premier triomphe en rencontres préparatoires avec une victoire de 4 à 2 sur les Stingers de l’Université Concordia, vendredi soir à Matane, au Québec. La recrue Danick Crête et le vétéran Jean-François Plante ont chacun marqué à deux reprises pour l’U de M.

Ils ont ensuite subi un revers de 5 à 3 contre les mêmes Stingers, samedi. Les vétérans Jean-François Plante (2) et Thierry Comtois ont touché la cible. Moncton (1-3) termine sa saison préparatoire, jeudi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque, en accueillant les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, à 19h.