Marathon: nouvelle marque personnelle pour Patrick Côté à Berlin

Patrick Côté a établi une nouvelle marque personnelle, dimanche matin, à l’occasion du 44e marathon international de Berlin, en Allemagne. En enregistrant un temps de 2h35m52s – il a amélioré de presque deux minutes son ancien record -, l’ex-biathlète originaire de Grand-Sault a non seulement pris la 212e position chez les hommes, mais il a également été le meilleur Canadien parmi les 40 000 coureurs – en provenance de plus de 130 pays – sur la ligne de départ.

Côté, qui avait réalisé un temps de 2h37m45s au Marathon de Paris, en avril 2016, était néanmoins légèrement insatisfait de son chrono, lui qui aspirait à briser la barre des 2h35m.

«J’avoue que je suis un brin déçu, a révélé l’athlète âgé de 32 ans. Je suis un éternel insatisfait. Je voulais courir en bas de 2h35m. J’ai pris un risque dans la première moitié du marathon en partant plus rapidement qu’à l’habitude. J’ai été trop impatient. Je voulais voir si j’allais être capable de maintenir la cadence. J’ai dû ralentir un peu dans la dernière moitié.»

Patrick Côté, de Grand-Sault, et sa médaille du 44e marathon international de Berlin, obtenue dimanche. – Gracieuseté

«Il faut dire que les conditions n’étaient pas parfaites pour la course. C’était un peu trop humide et il y avait un peu de vent. Cela dit, j’ai apprécié la brise et la pluie qui nous empêchaient d’avoir trop chaud. L’ambiance était également très bonne. Il y avait beaucoup de spectateurs et le marathon était super bien organisé», a-t-il déclaré.

À noter que Côté a maintenant disputé quatre des six principaux marathons sur la planète après ceux de Boston, de New York, de Chicago et de Berlin. Il ne lui manque plus que Londres et Tokyo. Londres est le prochain dans sa mire.

«Je vais savoir la semaine prochaine si mon nom va sortir de la loterie pour celui de Londres en avril 2018. C’est mon prochain gros défi. Pour le reste de l’automne, je vais participer à quelques courses dans la région de Calgary où j’enseigne toujours l’immersion», a indiqué celui qui a été intronisé au Temple de la renommée sportive de Grand-Sault il y a exactement un an.

Parmi les autres chronos enregistrés par des coureurs du Nouveau-Brunswick, on retrouve Glenn Myers (Moncton, 2h59m26s), James Walker (Saint-Jean, 3h13m53s), Michael McNeil (Riverview, 3h26m31s), Joe Culligan (Quispamsis, 3h28m24s), Connie Coffin (Saint-Jean, 3h42m12s), John Dallaire (Moncton, 3h49m32s), Zachary Dallaire (Moncton, 3h49m33s), Michael Thompson (Riverview, 4h07m46s), Stephen Wilbur (Riverview, 4h14m29s) et Glenn Arsenault (Moncton, 4h26m15s).

La victoire est allée au Kényan Eliud Kipchoge qui a ramené un chrono de 2h03m32s. Les Éthiopiens Guye Adola (2h03m46s) et Mosinet Gerenew (2h06m12s) l’ont accompagné sur le podium. Chez les femmes, l’Éthiopienne Gladys Cherono a triomphé en 2h20m23s. Sa compatriote Ruti Aga (2h20m41s) et la Kényanne Valary Alyabel (2h20m53s) l’ont suivi au fil d’arrivée.