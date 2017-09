Alexandra Maltais: un retour apprécié chez les Aigles Bleues

«Quand je l’ai vu à la première journée du camp d’entraînement, c’était vraiment une belle surprise, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les joueuses.»

Une semaine avant le camp de l’équipe féminine de soccer des Aigles Bleues, Meyhar Zekaroui ne savait pas encore s’il allait pour compter sur sa meilleure joueuse. Car Alexandra Maltais aura un automne très occupé avec ses cours et ses stages dans différents hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

Mais l’attaquante âgée de 22 ans est une passionnée du soccer et elle n’allait pas rater sa chance de terminer son séjour avec le Bleu et Or sur une bonne note.

«C’était vraiment une décision de dernière minute. Je vais avoir un stage à l’hôpital de Campbellton en octobre et je n’étais pas certaine de pouvoir jouer. Mais moi et Meyhar, on a fait une entente et on a trouvé une façon pour que ça fonctionne», précise l’étudiante en radiologie.

«Je vais voyager les fins de semaine. Les seules parties que je ne suis pas certaine de pouvoir jouer sont celles qui auront lieu à Terre-Neuve (les 27 et 28 octobre). Je prendrai une décision à ce moment-là.»

Celle qui s’est taillé une place au sein de la deuxième équipe d’étoiles du Sport universitaire de l’Atlantique en 2016 tenait absolument à disputer sa cinquième saison dans l’uniforme de I’U de M.

La vétérane aura évidemment un rôle de premier plan au sein du groupe de Meyhar Zekaroui. En 2016, Maltais a terminé au troisième rang des meilleures pointeuses du SUA, avec une fiche de huit buts et neuf points en 10 rencontres.

«Je me vois comme une leader dans l’équipe. Je veux faire mon travail en attaque. Je sens un peu de pression, mais en bout de ligne, je veux juste jouer mon jeu.»

L’Acadienne approuve le virage amorcé par l’organisation depuis deux ans.

«Je voyais que le programme s’en allait dans une bonne direction et je voulais faire partie de ça. Je suis juste heureuse d’être de retour pour ma dernière année. Le recrutement est excellent. C’est peut-être quelque chose que nous manquait au cours des dernières années. On aura une équipe jeune, mais on a de très bonnes recrues. Le programme est bien organisé et on est vraiment bien encadrés. On s’en va dans la bonne direction.»

Le numéro 14 du Bleu et Or apprécie également l’esprit de corps qui unit le groupe.

«Ça fait plusieurs années que nous avons une bonne ambiance dans le vestiaire. Toutes les filles s’entendent bien. On fait plusieurs activités en dehors du soccer et on passe beaucoup de temps ensemble. Ça aide vraiment d’avoir une atmosphère comme ça, même quand on est rendue sur le terrain.»

Alexandra Maltais était réellement destinée à porter les couleurs des Aigles Bleues puisqu’elle a passé une bonne partie de son enfance sur campus de l’U de M. Son père Gilles a été un joueur étoile de l’équipe masculine de hockey au milieu des années 1990.

«Depuis que je suis jeune, je vais voir les parties des Aigles Bleus. Ça a toujours été mon but de jouer pour cette équipe-là. J’ai grandi dans les sports avec mon père. Ça veut dire tout pour moi.»

Selon elle, la formation féminine est maintenant prête à amorcer son ascension vers le sommet du circuit.

«On a passé des moments plus difficiles, mais on a toujours eu un bon groupe de filles. On s’est toujours appuyé les unes et les autres. On savait que le programme s’en allait dans une bonne direction et que ça ne serait pas toujours comme ça (des saisons perdantes). C’est ça qui est plaisant pour moi, de revenir pour ma cinquième année et de goûter un peu de victoires.

Le sélectionneur confirme que la présence de Maltais permettra à son groupe de progresser plus rapidement.

«C’est une fille de cinquième année avec beaucoup d’expérience dans la ligue. Elle va apporter beaucoup d’encadrement et de support aux filles qui en sont à leur première année», explique Meyhar Zekaroui.

«Son rôle sera un peu différent. L’an passé, c’était la fille qui finissait tout le travail offensif autour du filet adverse. Cette année, ce sera la joueuse qui va créer pour que quelqu’un d’autre finisse les jeux. Mais son implication restera la même. On espère que sa dernière année sera encore meilleure et qu’elle finira sa carrière universitaire de la meilleure façon possible», précise-t-il.