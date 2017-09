Bantam AAA mineur: les Sénateurs d’Acadie-Miramichi accueillent le Jamboree

Les Sénateurs d’Acadie-Miramichi seront les hôtes du Jamboree préparatoire ainsi que de la réunion annuelle de la Ligue de hockey bantam AAA mineur du Nouveau-Brunswick, en fin de semaine, au Colisée Léopold-Foulem de Caraquet.

Il s’agit d’un beau tour de force de la part de l’organisateur de l’événement et entraîneur-chef des Sénateurs, Dave Brown.

«Dans le passé, ce tournoi n’attirait pas beaucoup d’équipes et j’ai décidé de l’organiser pour voir. Je suis content d’annoncer que les huit équipes de la ligue seront présentes, en plus de la réunion de la ligue qui sera présentée samedi à l’Hôtel de ville», révèle-t-il.

«Ce Jamboree va permettre aux huit équipes de compléter leur alignement en vue du lancement de la saison qui aura lieu le 14 octobre, signale Brown. Pour notre part, il nous reste un gardien, un défenseur et trois défenseurs à retrancher. Ce que j’aime de notre groupe, c’est que les gars pratiquent d’autres sports de haut niveau comme le soccer, l’athlétisme et le motocross.»

Les Sénateurs d’Acadie-Miramichi sont composées de joueurs natifs de la Péninsule acadienne et de la région de Miramichi.

«Contrairement au bantam majeur qui comprend plus de joueurs nés en 2003, nos clubs sont constitués de jeunes nés en 2004. En fait, nous n’avons le droit que d’aligner un maximum de cinq joueurs de 2003. La plus grosse différence entre les deux calibres est donc la grosseur des joueurs. Au niveau du talent, ça se compare», explique Dave Brown.

Les huit formations de la Ligue bantam mineur disputeront un calendrier de 28 matchs en saison régulière. Les Sénateurs tiendront leurs entraînements et leurs matchs au Sportsplex de Néguac.

Outre les Sénateurs, le tournoi réunira l’autre club de la région EDZA Nord, soit les Blackhawks du Nord. De la région EDZA Est, on retrouve les Phantoms de Bouctouche et les Scorpions. Les Sea Dogs et les Warriors de Saint-Jean représenteront la région EDZA Sud, alors que les Pionniers du Nord-Ouest et les Caps de Fredericton composent la région EDZA Ouest.

Le Jamboree se mettra en branle dès vendredi soir à 18h avec la présentation du match opposant les Sénateurs aux Caps. Un duel entre les Scorpions et les Sea Dogs suivra à 19h30. Samedi, les activités reprendront sur le coup de 9h et la journée de dimanche prendra son envol à compter de 10h.