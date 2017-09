Dieppe aura son Académie de boxe Champion

Edmond Babineau en rêvait depuis des lunes. Le rêve deviendra réalité dès lundi avec l’ouverture de l’Académie de boxe Champion qui aura pignon sur rue au 1067 rue Champlain à Dieppe.

Ce projet, Edmond Babineau le mûrit depuis de nombreux mois.

«Plus jeune, j’ai toujours voulu être boxeur mais la vie a fait en sorte que ça ne s’est pas réalisé. Et là, ça fait sept mois que je travaille sérieusement sur ce projet et c’est excitant. Je veux un club qui va continuer de grandir. En fait, j’ai l’intention d’être là pour très longtemps», indique-t-il.

Pour s’assurer de la bonne marche de l’Académie, Babineau s’est assuré des services du réputé entraîneur Phil Baraly qui, soulignons-le, a fermé son propre club de Moncton en avril 2016.

«Phil sera mon entraîneur-chef et il sera entouré de plusieurs autres entraîneurs dont mes fils Edmond fils et Evan qui ont déjà été boxeurs. Même qu’Edmond fils s’entraîne toujours et qu’il devrait livrer quelques combats amateurs dans les prochains mois avant de faire le saut chez les professionnels», signale Babineau.

«Mon objectif pour la première année est d’organiser deux ou trois galas amateurs et un gala professionnel. Nous avons de la place en masse. Nous avons 4000 pieds carrés sur deux étages à notre disposition», poursuit-il.

«Et si nous avons choisi d’appeler cela l’Académie de boxe Champion, c’est parce que nous voulons développer des champions. C’est après en avoir discuté avec Phil, mon épouse Barbara et mes enfants que nous en sommes venus à ce choix», affirme-t-il.

De son côté, Phil Baraly dit ne pas avoir réfléchi trop longtemps avant d’accepter l’offre d’Edmond Babineau.

«Je trouvais que j’étais trop jeune pour la retraite. Je crois avoir encore beaucoup d’enseignement à offrir. Et ce qui est plaisant dans ce projet, c’est que ce n’est pas moi qui doit payer le loyer», lance avec humour l’entraîneur qui s’occupe, entre autres, des carrières professionnelles de Dominic Babineau et de Jonah Arbuckle.