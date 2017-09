Midget AAA: un Moose tout en vitesse et en intensité

Les gardiens Alexandre Lévesque et Isaak Pelletier, du Moose du Nord. se partageront le travail, en fin de semaine à Bathurst. - Gracieuseté

Plus que quelques heures avant que le Moose du Nord ne dispute un premier match au Centre régional K.-C.-Irving. Les partisans de la nouvelle équipe de la Ligue de hockey midget AAA du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard auront l’occasion de voir les débuts locaux de leurs favoris dès vendredi, à compter de 19h30, alors qu’ils accueilleront les Caps de Fredericton.

Le Moose a bien entamé sa saison, le week-end dernier sur l’Île-du-Prince-Édouard, en compilant une fiche d’un gain (3 à 1 vs Charlottetown) et un revers (4 à 2 vs Kensington).

Le quintette composé de Brendan Milson, Sébastien Hébert, Zack Manuel, Mathieu Blanchard et Frédérick Castonguay a été particulièrement efficace avec une récolte de trois buts en supériorité numérique.

Et cela, sans oublier la tenue des gardiens Alexandre Lévesque et Isaak Pelletier, auteurs de taux d’efficacité respectifs de ,966 et ,907.

L’entraîneur-chef Charles LeBlanc dit avoir adoré l’effort de tous ses joueurs.

«J’ai aimé l’éthique de travail, affirme-t-il. Bien sûr, il reste encore à peaufiner le système de jeu et les gars ont parfois paru mêlés en infériorité numérique, mais je suis loin d’être déçu de la façon dont ils ont joué. Nous allons être compétitifs, ça c’est sûr, et notre jeu défensif va continuer de s’améliorer.»

Pour ce premier match à domicile, LeBlanc fera confiance à Alexandre Lévesque devant le filet. Isaak Pelletier affrontera pour sa part les Vitos de Saint-Jean, samedi, toujours à Bathurst.

Lévesque avoue être excité à l’idée de disputer une première partie dans son patelin en un peu plus d’un an. Notons qu’il évoluait la saison dernière avec la Newbridge Academy, à Halifax, sous les ordres d’Olivier Filion.

«J’aborde ce match avec beaucoup de confiance, indique-t-il. La grosse victoire contre Charlottetown nous a fait du bien. C’est évident que j’ai de la nervosité dans le corps. En fait, tous les gars sont excités pour ce premier match.»

Son coéquipier Dylan Cormier, lui aussi de retour au bercail après une halte d’une saison au Collège Charles-Lemoyne, abonde dans le même sens.

«Ça devrait être un bon match contre Fredericton. L’équipe est en confiance après la victoire contre Charlottetown. Nous savons maintenant que nous pouvons compétitionner contre n’importe qui. C’est certain que les gars vont être nerveux, mais ce sera de la bonne nervosité. Je crois que les partisans vont nous aimer et nous allons essayer de leur donner un bon spectacle», révèle Cormier.

Charles LeBlanc promet aux partisans une équipe rapide et intense.

«Les gens qui seront là vendredi soir vont être surpris par la vitesse et l’intensité de notre équipe. Nous allons être tannants à jouer contre», image-t-il.

À savoir si les jeunes ne risquent pas d’être un brin trop nerveux pour ce premier duel local, LeBlanc répond par la négative.

«Les jeunes ont l’air calme à l’entraînement. Évidemment, la pression risque de montrer un peu au fur et à mesure que nous allons nous approcher de vendredi. Mais l’important, c’est de bien gérer nos émotions», révèle le pilote du Moose.

Le capitaine sera désigné vendredi

Le Moose du Nord procédera par ailleurs à la nomination de son capitaine avant le match de vendredi. Par la suite, les joueurs seront invités à choisir qui seront les adjoints du capitaine.

Mathieu Blanchard, l’un des favoris pour se retrouver avec le C sur la poitrine, dit avoir apprécié chaque instant depuis qu’il s’est joint au club.

«Nous ne sommes certainement pas l’équipe la plus talentueuse sur papier, mais le désir de gagner et l’éthique de travail sont au rendez-vous, lance-t-il. Nous sommes chanceux d’avoir un entraîneur de qualité comme Charles. Dès la première journée, c’était clair que l’éthique de travail aurait priorité sur le talent individuel.»

«Il y a quelque chose de spécial avec cette équipe et ça commence déjà à piquer la curiosité des gens. Le match de vendredi représente beaucoup pour nous et c’est excitant pour chaque joueur. Nous voulons donner un bon spectacle et le support de la communauté est essentiel à notre succès», ajoute l’espoir du Titan d’Acadie-Bathurst.

Quatre autres duels seront présentés en fin de semaine dans le circuit. Vendredi, les Vitos accueilleront le Pride de Charlottetown (20h). Samedi, les Caps seront les visiteurs à Moncton pour se mesurer aux Flyers (19h30), alors que le Pride fera de même à Kensington face au Wild (19h30). Enfin, dimanche, les Flyers seront les hôtes du Wild (13h30).