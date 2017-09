Baseball senior: les Fisher Cats ont dominé «l’autre saison»

Quand on dit que les séries éliminatoires sont une autre saison, les Fisher Cats de Moncton l’ont démontré de belle façon en remportant le championnat de la Ligue de baseball senior du Nouveau-Brunswick, mercredi, après une saison bien en deçà des attentes.

Inspirés par les lanceurs Justin Cormier et Sam Lund, les Fisher Cats ont démontré leur force de caractère en triomphant 2 à 1 contre les Royals de Fredericton dans le sixième match de la finale.

Une victoire qui, il faut le souligner, survient 24 heures après une dégelée de 11 à 0 dans un match sans point ni coup sûr de Shane Kraemer.

Le vétéran Mike Ivey, qui est le seul joueur actif de la dernière conquête du championnat en 2005, a d’ailleurs tenu à souligner le brio de Cormier et Lund après la victoire.

«Nos lanceurs ont très bien fait dans ce match. Nous avons aussi frappé des coups sûrs au moment opportun et les bons jeux ont été faits en défensive», indique-t-il.

«Ça fait plusieurs années que nous étions à la recherche de ce championnat. Nous avons perdu plusieurs fois en finale contre Fredericton. Je ne me souviens pas du nombre de fois, mais c’est beaucoup trop», a révélé Ivey avec humour.

«Ce championnat est spécial pour moi parce que ça pourrait être mon dernier. Je ne sais pas encore si je serai de retour. Il faut que j’en discute avant avec ma femme et ma famille. Ce n’est pas facile pour eux. Heureusement, il reste beaucoup de temps avant de prendre ma décision», a ajouté le vétéran.

Avec ce gain, la formation de Moncton totalise désormais 15 championnats (1929, 1930, 1950, 1951, 1960, 1965, 1966, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, 2005 et 2017). Fredericton domine à ce chapitre avec 17 conquêtes. Saint-Jean et Chatham en ont respectivement 14 et 11.

Une étrange saison

En jetant un oeil au parcours de l’équipe en 2017, il est plutôt difficile de croire que les Fisher Cats sont parvenus à l’emporter contre les champions en titre. À un certain moment dans la saison, le diable était d’ailleurs aux vaches.

Après huit rencontres, les Fisher Cats montraient un médiocre dossier de deux victoires contre six revers. Après un regain de vie qui a vu l’équipe gagner 10 de leurs 13 matchs suivants, les joueurs sont ensuite retombés dans une gênante torpeur en s’inclinant dans huit des neufs rencontres. Les Fisher Cats ont heureusement complété le calendrier régulier de façon positive en signant deux gains. Ils ont conclu la saison avec un dossier de 15 triomphes et 17 revers.

Les Fisher Cats ont entamé les séries en disposant des Islanders de Charlottetown en trois rencontres consécutives. En demi-finale, ils ont difficilement eu raison des Ironmen de Chatham, les champions du calendrier régulier, dans une série qui a nécessité sept rencontres. Notons que les Royals ont eux aussi eu besoin de sept matchs pour venir à bout des Alpines de Saint-Jean dans l’autre demi-finale.