Le Titan a maintenant son Rocket L’Italien

Même dans ses rêves les plus fous, jamais Samuel L’Italien ne se serait imaginé occuper le premier rang des buteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec après une semaine d’activités. Avec ses quatre réussites en trois matchs, il partage le sommet avec la super vedette des Mooseheads de Halifax, Maxime Fortier.

Des statistiques renversantes, vous en conviendrez, pour un gars qui a été limité à quatre petits filets dans chacune de ses deux dernières campagnes.

D’ailleurs, le sourire de L’Italien en disait long sur la fierté qu’il éprouve d’avoir enfilé un tour du chapeau – son premier en carrière -, mercredi, contre justement Fortier et ses coéquipiers orignaux de la capitale néo-écossaise.

Un sourire d’autant plus radieux qu’en l’espace de quelques minutes, deux personnes l’ont surnommé le Rocket sans se consulter. L’un est l’auteur de ces lignes, l’autre est l’entraîneur-chef Mario Pouliot. Il faut dire que le lien est facile à faire quand on sait que L’Italien porte le numéro 9 comme le faisait Maurice Richard.

Pouliot a d’ailleurs été le premier à souligner les talents offensifs du vétéran pendant le camp d’entraînement. Il avait même avancé qu’il comptait l’utiliser en supériorité numérique. Le pilote a tenu parole.

«Nous voulions qu’il dégaine plus rapidement et plus souvent et c’est ce qu’il fait. Samuel a de plus en plus confiance en lui et il nous apporte l’offensive que nous voulions de sa part tout en restant très bon sur le plan défensif. On va commencer à l’appeler Rocket L’Italien», raconte le pilote avec un large sourire.

Le directeur général Sylvain Couturier en est un autre qui ne tarit pas d’éloges à l’endroit du Rimouskois de 6 pieds 3 pouces et 193 livres. Il est allé le chercher au Cap-Breton en cédant aux Screaming Eagles le défenseur Alexandre Gosselin.

«À 19 ans, nous nous attendions à ce que Samuel augmente ses statistiques», a révélé Couturier quelques instants avant que L’Italien n’enfile son troisième but dans une cage déserte.

«Nous savions que Samuel avait tous les atouts pour produire à l’attaque. Il maintenait des bonnes statistiques quand il évoluait dans le midget AAA. Je sais aussi qu’il était un brin déçu de son total de buts la saison dernière. Et encore là, ce qui est bien avec Samuel est que même s’il ne marque pas, il est toujours extrêmement utile à l’équipe. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs joueurs défensifs dans la ligue», affirme Couturier.

Rencontré après le match, le regard de Samuel L’Italien trahissait sa fierté.

«Ça va bien dormir ce soir», a lancé en souriant le joueur de centre, dont le débit ultra rapide n’est pas sans rappeler Mario Tremblay dans ses jeunes années.

«Je voulais un gros début de saison, mais ce n’était pas dans mes objectifs de marquer autant. Selon moi, le plus important est de gagner nos matchs. Sinon, c’est juste plaisant de contribuer», révèle L’Italien qui n’aurait rien contre à ce que ses coéquipiers commence à l’appeler Rocket.

«Ce serait agréable, dit-il en riant. C’est mon premier tour du chapeau depuis le midget et ça remonte donc déjà à pas mal loin. En tout cas, ça fait du bien. Et si ça peut continuer comme ça, c’est tant mieux.»

Le 22 mars 2015, L’Italien, alors avec l’Albatros du Collège Notre-Dame, avait inscrit trois buts contre les Élites de Jonquière pendant la Coupe Dodge.

«J’ai toujours su que j’avais de bonnes qualités offensives. Le fait est que nous avions plusieurs bons marqueurs dans l’équipe la saison dernière et je ne pouvais pas en demander plus.»

La contribution de ses compagnons de trio Domenic Malatesta et Liam Murphy – particulièrement ce dernier qui se retrouve au sommet des meilleurs pointeurs de la LHJMQ avec sept points – a également selon lui beaucoup à voir dans ses succès.

«Liam est un joueur qui est facile à voir sur la glace. C’est aussi un bon patineur qui fait bien circuler la rondelle. J’espère d’être en mesure de lui faire des belles passes pour qu’il puisse à son tour marquer sa part de buts», révèle-t-il.

Et quand on lui demande ce qui fait la plus grande différence dans son jeu pour expliquer ses succès, il répond que c’est la confiance.

«Je prends plus de lancers au but. J’avais eu un bon début de saison l’an dernier sur le plan offensif, mais j’avais beaucoup ralenti après ma blessure. Cet été, le fait de ne pas avoir été invité à un camp professionnel m’a motivé. En même temps, il y a tellement de bons joueurs qui n’ont pas été invités que je ne peux pas vraiment me plaindre. Il me reste encore plusieurs belles années devant moi et peut-être que je parviendrai à obtenir une invitation l’an prochain», lance-t-il pour conclure.