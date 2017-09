Le Demi-marathon de l’Acadie a 30 ans

En 1987, alors âgé de 33 ans, Jean-Marie Breau noue pour la première fois ses espadrilles dans le seul but de trottiner aux abords de la route. Ses poumons sont encrassés par les milliers de cigarettes aspirées au fil des ans et il aime de moins en moins le grassouillet qui s’est invité dans son miroir. Deux raisons plus que valables.

«Quand c’est rendu que tu n’es presque plus capable de te pencher pour lacer tes souliers de bottine, c’est le temps de courir», s’exclame avec humour le sympathique coureur à la célèbre moustache.

Dimanche, il célébrera avec plus d’une centaine d’autres coureurs et coureuses les 30 ans du Demi-marathon de l’Acadie. Il s’agira en même temps du 360e départ de l’événement.

Marcelle et Jean-Marie Breau (à droite), en compagnie de leurs enfants au récent marathon d’Ottawa. – Archives

Cette course, disputée le premier dimanche de chaque mois, Jean-Marie Breau y a pris part à 356 reprises. Dans les faits, il n’a raté que trois épreuves, tous pendant la première année d’existence de ce rendez-vous lancé dans l’anonymat le plus complet par deux drôles de moineaux de Saint-Isidore, Edmond Morais et Rhéal Sivret.

«J’ai raté la première et je me souviens d’en avoir raté une autre pour une petite opération. Sinon, j’ai toujours été là. Le Demi-marathon de l’Acadie, c’est quasiment la moitié de ma vie», lance-t-il.

«Il y a toutefois eu des moments où je n’étais pas au meilleur de ma forme, se remémore-t-il. Comme la fois où je m’étais coupé sur le genou avec ma scie mécanique en faisant mon bois de chauffage.»

«Ç’a avait pris 25 points de suture pour refermer la plaie. Une chance que le docteur aimait le sport. J’étais inquiet à l’idée de manquer la course du dimanche et je lui ai demandé s’il pensait qu’il y avait un danger que les points de suture lâchent et il m’a simplement répondu: ‘‘On le coudra de nouveau!’’ Faut aimer ça, hein?», raconte-t-il en s’esclaffant de rire.

«Écoute, c’était rendu que j’allais au travail avec la peur de me faire mal et de ne pas pouvoir ensuite aller courir», confie-t-il.

À l’époque, Jean-Marie Breau est bien loin de se douter qu’il sera appelé à devenir l’un des bénévoles les plus respectés dans la province. Tellement respecté que Course Nouveau-Brunswick l’a immortalisé en novembre 2012.

Même aujourd’hui, il n’en revient toujours pas de figurer au Temple de la renommée de l’organisme provincial en compagnie des Patty Blanchard, Paula Keating, Joe McGuire et Joël Bourgeois, entre autres.

«J’ai encore de la misère à croire que c’est moi, mentionne-t-il. Mon bénévolat pour le Demi-marathon de l’Acadie, ça s’est fait naturellement.»

«Quand j’ai pris la relève d’Edmond Morais (en 1993), tout ce que je voulais c’était que ça continue. Jamais je n’ai pensé que je serais à la présidence du comité aussi longtemps. Heureusement que j’avais Marcelle (sa conjointe) à mes côtés. Si elle n’avait pas aimé la course comme moi, ça n’aurait pas fonctionné. Ça c’est sûr», affirme-t-il.

«J’aime d’ailleurs croire que c’est notre passion pour la course qui a fait en sorte que nos filles Stéphanie et Caroline pratiquent elles aussi la course à pied», dit-il.

Où voit-il le Demi-marathon de l’Acadie dans 10 ans?

«Cette course, je la vois rester et continuer de grossir. Elle est de plus en plus ancrée dans les habitudes des gens. Ceux et celles qui viennent ici aiment leur expérience. En prenant part à notre course, tu te joins aussi à une communauté axée sur l’entraide et la camaraderie», confie Jean-Marie-Breau.

Le départ du 360e Demi-marathon de l’Acadie sera donné sur le coup de 10h, dimanche chez Tissus Rosaline à Saint-Isidore.

Des médailles seront remises à tous ceux et celles qui termineront le parcours. De plus, afin de célébrer en grand ce 30e anniversaire, un support à médailles en chêne sera donné aux 120 premiers inscrits.