Des piliers indispensables au Demi-marathon de l’Acadie

Les participants du 10e Demi-marathon de l’Acadie, le 14 août 1988. À genoux: Edmond Brideau, Pauline Losier, Denis Losier, Raymonde Breau, Amand Doiron et Agenard Sonier. Debouts: George Losier, Jean-Noël Dubé, Daniel Guignard, Jean-Marie Breau, Yves Benoît et Réjean Losier. - Gracieuseté

Le Demi-marathon de l’Acadie, c’est bien plus que Jean-Marie Breau et son épouse Marcelle. Impliqués depuis 2001, Donald Wade et Silvia Antuna sont tous deux aussi important dans les succès de la course. C’est bien simple, ces deux couples sont le yin et le yang de l’événement.

Certes, quelques nouveaux bénévoles sont venus se greffer au comité organisateur dans les derniers mois, mais Jean-Marie, Marcelle, Donald et Silvia en sont toujours les piliers. Des rocs.

Si les Breau sont à la tête de l’événement depuis 1993, Donald et Silvia, peu après le tournant du nouveau siècle, sont rapidement devenus indispensables.

Donald soupçonne d’ailleurs Jean-Marc de les avoir manipulé afin qu’ils se joignent au comité.

«Silvia et moi avons pris part à notre premier demi-marathon en juin 2001 que nous avons complété ensemble en 2h02m. Même que Jean-Marie est resté avec nous tout au long du trajet. Il devait avoir son idée derrière la tête», relate en riant Donald Wade.

«Ça n’a pas pris de temps ensuite pour que nous donnions un coup de main», se souvient-il.

Dans son cas, on lui doit la création du site web du Demi-marathon de l’Acadie, de même que de la page Facebook.

«En fait, le véritable initiateur du site web est Gilles Gautreau. C’est avec lui que j’ai développé le site. Il savait que nous avions plein de photos et toutes les statistiques de chacune des courses. Gilles trouvait important que cette richesse soit conservée et il disait que le meilleur endroit pour le faire était le web», raconte-t-il.

Mais au-delà de la gérance du site web et de la page Facebook, ce dont Donald Wade est le plus fier est la présence de plus en plus nombreuses des femmes à la course.

«Au début, nous étions chanceux quand il y avait une femme sur la ligne de départ. Aujourd’hui, elles comptent pour environ 30% de nos participants. C’est d’ailleurs pourquoi nous allons honorer trois pionnières après la course de dimanche», dit-il, sans nommer les trois femmes en question.

À l’instar de Jean-Marie Breau, Donald Wade croit lui aussi que le Demi-marathon de l’Acadie peut faire encore mieux.

«Actuellement, la moyenne mensuelle est d’environ 30 coureurs. Je suis convaincu que nous pouvons augmenter cette moyenne à 50 coureurs par mois. Nous croyons que c’est réalisable. Nous voulons aussi que le nombre de femmes continue de croître», indique-t-il.

Donald Wade a finalement tenu à souligner la générosité des commerçants de la grande région de Tracadie. Grâce à eux, 23 prix, dont le principal d’une valeur de 500$, seront remis au hasard après la course.

À noter qu’une course pour les enfants aura également lieu à la piste d’athlétisme de l’école La Source sur le coup de 14h. Les jeunes auront le choix entre une épreuve de 100m ou de 1000m.

«Je pars avec un problème et j’ai la solution à l’arrivée» – Silvia Antuna

Ce qui est amusant avec le Demi-marathon de l’Acadie, c’est que les records pour le plus grand de participations sont détenus par deux membres du comité organisateur. Jean-Marie Breau domine outrageusement chez les hommes avec 356 participations. Chez les femmes, Silvia Antuna sera également difficile à rejoindre avec ses 137 épreuves complétées.

Quel est le secret de sa longévité?

«Cette course est pour moi l’occasion de régler mes problèmes. C’est en courant cette course que je fais le bilan de mes dernières semaines. Je pars avec un problème et j’ai la solution à l’arrivée», dit-elle en riant.

«Mais honnêtement, j’avoue qu’il faut être un peu folle pour courir autant de demi-marathons. Je vais quand même me rendre jusqu’à 200, puis ensuite, quand bien même je serais six pieds sous terre je viserai les 300», ajoute-t-elle en éclatant de rire.

Silvia Antuna devance dans l’ordre Nathalie Boivin, de Bathurst (70), Marcelle Breau, de Tracadie (70), Lucille Pitre, de Robertville (52), et Suzanne Morrison, de Bathurst (50).

Chez les hommes, à part Jean-Marie Breau, Yves Duguay, de Hacheyville (157), est le seul qui a réalisé plus de 150 courses. Raymond Gallant, de Plaster Rock, n’est toutefois pas très loin avec 145 participations.