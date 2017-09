Des souvenirs du Demi-marathon de l’Acadie

L’Acadie Nouvelle a recueilli quelques souvenirs de plusieurs coureurs qui ont pris part au Demi-marathon de l’Acadie.

Sylvain Arseneau, Petit-Rocher

«C’est certainement celui de juin 2015. J’y ai établi mon meilleur temps à vie dans un demi-marathon, en plus de battre le record provincial chez les 40 à 49 ans (1h18m52s). C’est un parcours très rapide. La 300e demeure également spéciale à mes yeux.»

Vincent Merriam, Stratford I.-P.-É.

«Je conserve plusieurs bons souvenirs de cette course. Il y a d’abord l’accueil de Jean-Marie (Breau). J’aime aussi le fait que j’y vois chaque fois plusieurs visages familiers. J’adore aussi le parcours et l’après-course avec le goûter et de bons amis. Je l’ai couru presque 50 fois et mon premier remonte à 1997.»

Patrick Haché, Tracadie

«Je le vois comme un club social où les membres se réunissent une fois par mois. J’aime être avec cette belle gang-là. J’imagine que c’est évident parce qu’en fin de semaine, j’en serai à mon 70e et à mon 64e consécutif. Je conserve un très beau souvenir de ce qui était, je crois, ma deuxième course en janvier 2012. C’était un 1er janvier et la chaussée était recouverte de glace en raison du verglas qui était tombée pendant la nuit. Pour le débutant que j’étais, ça avait été tout un défi. Je suis également fier de la première fois que j’ai couru sous la barre des 90 minutes (juin 2016). J’ai ensuite gagné la course deux fois, mais cette première course sous les 90 minutes malgré ma deuxième position est le moment sportif dont je suis le plus fier. C’était en plus mon premier podium à vie.»

Michel (Micho) Roy, Petit-Rocher

«Le Demi-marathon de l’Acadie fait assurément partie de mes courses préférées. Pour moi, c’est comme un party de famille. Presque tout le monde se connaît et on y retrouve une ambiance de camaraderie que tu ne vois dans aucune autre course. Les organisateurs sont exceptionnels. À mes yeux, le Demi-marathon de l’Acadie est un cinq étoiles. J’espère que les coureurs des quatre coins de la province seront là dimanche afin de faire de cet événement un succès amplement mérité.»

Gaétan Chiasson, Caraquet

«J’ai un souvenir très précis de ma première participation en 2011. Après bien des hésitations, j’ai décidé de courir un premier demi-marathon avec un ami de Caraquet. Je n’avais pas de montre avec GPS et je ne connaissais pas le parcours. Rendu au pont de Tracadie, croyant que la course tirait à sa fin et ayant encore de bonnes jambes, j’ai dit à mon ami: ‘‘Je sprinte jusqu’à la ligne d’arrivée!’’ Il restait encore 5 km! Disons que la fin du parcours a été difficile… Mais cela m’a quand même donné la piqûre. Dimanche, j’en serai à mon 27e Demi-marathon de l’Acadie.»

Lee Roy, Bathurst

«Des souvenirs, j’en ai pas mal (rires). Mais les deux meilleurs sont celui d’avoir couru sous la barre des 80 minutes la première fois que j’y suis allé, ainsi que l’année où nous avions traversé le public pendant la Ruée vers l’Art. Je ne me souviens pas de l’année, mais je me rappelle qu’il faisait super chaud et qu’au lieu d’éviter les autos, j’évitais le monde (rires).»

Donald Wade, Tracadie

«Il y a un moment absolument mémorable pour moi. En décembre 2013, Allan Lagacé prenait part à son premier Demi-marathon de l’Acadie et il l’avait complété en 2h38m05s. Le voir s’approcher de la ligne d’arrivée avec sa démarche et s’agenouiller pour donner un bec à la ligne d’arrivée, c’était incroyable. Les gens qui ont été témoins de cet exploit étaient euphoriques. Allan en a complété 13 jusqu’à présent. Il sera là dimanche et je sais que nous allons l’entendre encourager les autres coureurs avec son slogan habituel: ‘‘C’est rock ‘n’ roll!’’ Bravo, Allan!»

Sylvio Bourque, Grande-Digue

«Mon plus beau souvenir est la fois où j’ai établi un record personnel de 1h32m46s (octobre 2009). J’avais aussi pris la troisième place avec trois secondes d’avance devant mon adversaire (Gisela Roux, de Miramichi) avec qui j’avais livré une lutte incroyable dans les trois derniers kilomètres.»

Nathalie Thériault-Roy, Beresford

«Le Demi-marathon de l’Acadie me tient beaucoup à coeur. Dimanche, ce sera ma 49e participation. Quand j’y vais, j’ai le sentiment de faire partie d’une famille de coureurs. Je ne pensais pas être une athlète avant de courir le Demi-marathon de l’Acadie, mais cet événement m’a démontré que j’en étais une. Je tiens justement à remercier les organisateurs pour leur support au fil des années. Chaque fois que j’y vais, c’est une course spéciale. C’est beaucoup grâce à eux si j’ai obtenu mon laissez-passer pour le Marathon de Boston (avril 2018). Je leur dis merci.»

Albenie Losier, Losier Settlement

«Mon plus beau souvenir remonte à ma toute première participation. Jamais je n’avais pensé être capable de courir aussi loin. Après tout, j’ai commencé la course à pied à un âge assez avancé puisque j’avais 45 ans. Au départ, tout ce que je voulais était de courir au moins une fois un 10 km. Mais grâce aux encouragements de Jean-Marie (Breau), me voilà rendu à courir des marathons. Ce dimanche, j’en serai à mon 71e Demi-marathon de l’Acadie.»

Alain Vautier, Tracadie

«Mon meilleur souvenir est probablement quand j’ai réussi mon meilleur temps sur la distance. Cela dit, c’est surtout le côté social de cette course que j’apprécie. Il y a toujours une belle ambiance, tant chez les habitués de cette course que du côté des nouveaux qui s’y joignent pour la première fois. Les bénévoles font un travail formidable et le prix d’inscription est peu élevé.»

Stéphane Boudreau, Caraquet

«J’avais à l’époque environ 14 ans et je n’étais pas trop habitué aux longues distances. J’ai pris le départ et tout allait bien. Mais rendu au 18e kilomètre, je n’en pouvais plus tellement j’avais besoin d’aller au petit coin. Je suis alors entré dans un édifice. Quand je suis sorti des toilettes, les gens ont commencé à me regarder d’un air bizarre. C’est là que j’ai compris que je m’étais arrêté dans un salon funéraire et les gens autour de moi étaient en train de prier un défunt. Disons que je suis ressorti aussi vite que j’y suis entré.»