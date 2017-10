Soccer: les Aigles Bleu(e)s dominent les Mounties

Les deux équipes de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton n’ont fait qu’une bouchée des Mounties de l’Université Mount Allison, dimanche dans leur nid.

La formation féminine a d’abord signé un triomphe de 4 à 0. Catherine Dupuis (un doublé), Claire Smith et Alexandra Maltais ont touché le fond du filet pour les filles en bleu et or (3-3-0=9 pts, 7e).

Dominique LeBlanc et Josée Boucher se sont partagé le coup de pinceau devant la cage des Aigles Bleues.

«On a débuté un peu lentement, sans être capable de trouver la cible avec des tirs cadrés, indique l’entraîneur Meyhar Zekaroui. On a été chanceux de marquer un but à la fin de la première demie (celui de la recrue Claire Smith). Ce but a facilité notre performance en deuxième demie. Il faut maintenant bâtir sur cette victoire avant le match retour dans deux semaines.»

Les hommes (2-4-0=6 pts, 9e) ont fait encore mieux avec une gifle de 8 à 0. Ce gain était le premier à domicile en saison régulière depuis le 25 octobre 2014 (un gain de 1 à 0 contre les Huskies de l’Université St. Mary’s).

Alban Akakpo et Maxime Barrier ont tous deux marqué deux fois, les autres allant à Jean-Michel Dako, Eder Aris Mayen, Félix Robichaud et Mohamed Cherif Mehadji. André LeBlanc et Louis Bergeron ont fait face à un seul tir au but pour signer le jeu blanc.

«C’est tout un plaisir de gagner un match, souligne le pilote Florian Ntima Nsiemi. On a fait preuve d’efficacité et tout le mérite revient aux joueurs. L’opposition était épuisée du match de la veille et on a su exploiter leur fatigue.»

L’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton l’a emporté sur les Tommies de l’Université St. Thomas. Et deux fois plutôt qu’une!

La troupe de Denis Ross (5-0-0) a eu besoin de la fusillade pour signer un triomphe de 4 à 3 sur son adversaire, dimanche après-midi à l’aréna J.-Louis-Lévesque. Maëlle Rioux, Brittany Poitras et Katryne Villeneuve ont réussi les filets des gagnantes en temps réglementaire. Bekky Conner, Danielle Ring et Lea Galati ont enfilé les buts des perdantes.

Gabrielle Forget mérite la victoire, alors que le revers va au dossier de Taylor Cooke.

Malgré la victoire, l’entraîneur Denis Ross n’avait pas le goût de festoyer.

«On a connu un départ difficile en première période. La deuxième a été meilleure et on était plus mobile en troisième», analyse-t-il.

«On a remporté nos cinq parties préparatoires. C’est la première fois que je vois ça en 11 ans. C’est mieux que le 0-7 de l’an dernier», fait-il remarquer.

Il s’agissait du dernier match préparatoire pour le Bleu et Or, qui amorcera la saison régulière 2017-2018 le vendredi 13 octobre en accueillant les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard dans son nid.

Samedi, les Aigles Bleues l’avaient emporté 2 à 1 à Fredericton. Brittany Poitras et Katherine Dubuc avaient trouvé le fond du filet pour les gagnantes. Seule Abby Clarke était parvenue à déjouer Sabrina Lebrun, qui a stoppé 23 tirs des Tommies pour mériter la victoire.