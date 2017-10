Titan: Mario Pouliot commence à y voir plus clair

Le temps des expériences achève chez le Titan d’Acadie-Bathurst. Après les deux défaites de la fin de semaine, l’entraîneur Mario Pouliot commence à y voir plus clair.

Même si le Titan s’est incliné 4 à 3 (en prolongation) contre les Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi à Sydney, et 4 à 3 contre les Mooseheads, samedi à Halifax, pas question de tirer des grandes conclusions et de faire la baboune.

En fait, l’entraîneur voit plutôt ces premières rencontres du calendrier régulier comme une prolongation du camp préparatoire.

«On continue de faire des expériences. C’est un long camp d’entraînement. On a eu tellement de blessés et des gars partis (à des camps professionnels) qu’on n’a pas pu s’entraîner beaucoup», raconte-t-il.

«Ça fait que nos unités spéciales ne sont pas de niveau présentement (le Titan est 12e en avantage numérique avec un rendement de 13,6% et 17e en désavantage numérique avec une efficacité de seulement 69,2%). On essaie plusieurs combinaisons au niveau de nos trios. Ce sont des choses que nous aurons à fixer dans les prochaines parties. Les expériences tirent à leur fin. J’ai de la misère à trouver les bonnes combinaisons. On essaie encore beaucoup de choses présentement qu’on n’a pas pu essayer dans le camp.»

Plusieurs joueurs commencent à montrer des belles choses, selon le pilote du Titan.

«En fin de semaine, la ligne de (Antoine) Morand, (Jordan) Maher et (Justin) Ducharme a été notre meilleure ligne au Cap-Breton. Après ça, j’ai pas mal jonglé avec les trios.»

Défensivement, ce n’est pas encore le Pérou non plus. En cinq rencontres, les hommes de Mario Pouliot ont accordé 18 buts à l’adversaire.

«On n’a pas aimé le nombre de tirs au but qu’on a donné dans ce match (celui de vendredi – 42). C’est clair qu’on a été dominés au cours des deux premières périodes. Par contre, on a aimé la performance à Dominik Tmej, qui a été très bon (avec 38 arrêts).»

La grosse mauvaise nouvelle, c’est la suspension de deux parties imposée à l’attaquant Antoine Morand, pour sa mise en échec sur Maxime Fortier, dans le match de samedi à Halifax.

«Ce n’était pas pas vicieux, mais c’était dans son angle mort. Antoine a ralenti et n’avait pas le coude élevé. Mais Fortier avait le visage bas. C’est une malchance», soupire l’entraîneur.

Mais le rendement de Samuel l’Italien et de Justin Ducharme devrait compenser pour l’absence du joueur étoile.

«Ce sont deux gars constants offensivement. Mais on s’attend à beaucoup plus de tout le monde. Je ne pense pas qu’on s’attendait à ce que ces deux joueurs soient nos deux meilleurs buteurs après cinq parties. C’est une très bonne nouvelle, mais tout le monde devra plus contribuer offensivement.»

Le Titan (2-1-1-1) disputera sa prochaine rencontre mercredi soir en rendant visite aux Sea Dogs de Saint-Jean (0-3-1-0) au Harbour Station.