Wildcats: Jakob Pelletier se sent de mieux en mieux

Même s’il était à plus de 750 kilomètres du domicile familial, Jakob Pelletier devait se sentir un peu comme chez lui, samedi soir au Colisée. C’est devant plus d’une trentaine de parents et amis que la recrue des Wildcats de Moncton a donné ses premiers coups de patin devant ses nouveaux partisans. Et le numéro 11 n’a déçu personne.

L’athlète âgé de 16 ans a récolté un but et une passe dans la victoire de 6 à 4 sur les Sea Dogs de Saint-Jean vendredi soir, avant d’ajouter un autre but le lendemain dans un triomphe de 2 à 1 aux dépens des Islanders de Charlottetown. Il s’agissait de ses premiers points dans la LHJMQ.

Il a d’ailleurs mérité la deuxième étoile dans chacune de ces deux rencontres.

Pas si mal comme début pour celui qui a été le troisième choix du repêchage de juin, derrière Samuel Poulin (Sherbrooke) et Alexis Lafrenière (Rimouski).

«Je n’étais pas tellement content de mes deux premières parties et je voulais prouver des choses aux partisans de l’équipe. Je pense que j’ai bien réussi en fin de semaine», raconte le joueur originaire de Québec.

Même si tous les yeux étaient rivés sur lui, le patineur de 5 pieds 8 pouces et de 155 livres n’était pas nerveux. En fait, la présence d’autant de visages familiers lui a donné une bonne dose de motivation, assure-t-il.

«J’ai vraiment une famille unie, qui me supporte. Je ne pourrais pas demander mieux. Ça faisait un bon trois semaines que je ne les avait pas vus et je commençais à m’ennuyer un peu. C’est toujours spécial de les voir parce qu’on est très proches.»

En bon joueur d’équipe, Pelletier pointe vers ses coéquipiers pour expliquer ses succès.

«Tout le monde prend son rôle à coeur. N’importe lequel des 20 gars aurait pu avoir des étoiles en fin de semaine. On est tissés serrés et je pense que ça fait une grosse différence.»

Même s’il n’a disputé que quatre parties dans la LHJMQ, l’entraîneur Darren Rumble fait déjà partie de son fan club.

«C’est un joueur incroyable. C’est spécial de voir comment il voit le jeu devant lui. Il crée beaucoup de choses offensivement, mais il ne prend pas de risques inutiles. Je l’adore», lance-t-il avec enthousiasme.

Le pilote a aussi beaucoup apprécié l’effort du reste de la meute.

«Nous avons trouvé une façon d’aller chercher les deux parties. Je pense que dans les deux cas, la troisième période a été notre meilleure», analyse-t-il.

«Je dirais que dans ces deux parties, il y a une période où l’autre équipe a travaillé plus fort que nous. Mais comme j’ai dit aux gars, il n’y a aucun match où vous allez avoir l’avantage pendant 60 minutes. Il y a toujours des hauts et des bas. C’est la nature même du sport.»

Sauf que ses joueurs viennent de lui donner deux parties comme ils les aiment.

«Le plan de match est de donner le ton en première période, prendre l’avantage en deuxième et sprinter vers la ligne d’arrivée en troisième. C’est exactement ce que nous venons de faire au cours des deux dernières parties.»

Moncton (3-1-0) disputera sa prochaine partie mardi soir en accueillant les Screaming Eagles du Cap-Breton (3-0-0).