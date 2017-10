Serge Bayo LeBlanc sera des Jeux olympiques!

«Je suis probablement la seule personne au Canada qui est content que la LNH n’aille pas aux Jeux olympiques.»

Serge LeBlanc flotte sur un nuage.

Même si le préposé à l’équipement sportif des Aigles Bleus de l’Université de Moncton est un habitué des grands rendez-vous internationaux, les Jeux olympiques, ça reste le summum.

«Si la LNH avait été à Pyeongchang, moi je n’y serais pas. Tout arrive pour une raison», souligne-t-il.

Le transfert d’un préposé de l’équipe féminine à la formation masculine (à la suite du désistement de la LNH) a laissé un poste ouvert et Hockey Canada n’a pas hésité à placer un coup de fil en Acadie pour le combler.

Il faut dire que la feuille de route de celui qu’on surnomme Bayo est impressionnante.

Après quatre saisons avec le Bleu et Or durant ses études, il a passé 11 ans avec les Wildcats.

Il en est présentement à sa cinquième saison avec l’U de M, depuis son retour.

En parallèle, il a amorcé sa carrière au niveau international en 2003 avec l’équipe masculine des U-18 en Slovaquie et en République tchèque.

L’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent allait répéter l’expérience en 2006.

En 2007, il était derrière le banc pour la série de huit rencontres entre le Canada et la Russie au niveau junior (quatre parties en Russie et quatre au Canada)

L’année suivante, il prenait part au Championnat mondial de hockey junior à Pardubice, en République tchèque.

Il a vécu la même expérience en 2011, cette fois à Buffalo.

En 2013, il a travaillé avec l’équipe masculine aux Universiades d’hiver de Trente, en Italie.

En 2016 et en 2017, il a oeuvré avec l’équipe nationale féminine, lors des championnats mondiaux qui ont eu lieu à Ste. Catharines, en Ontario, et à Zlin, en République tchèque, respectivement.

«Ce n’était pas du tout planifié. Ça ne m’a pas encore frappé», souligne l’Acadien qui vient de célébrer ses 40 ans.

«Je me suis beaucoup concentré sur mon travail ici au cours des trois dernières semaines. J’ai l’idée que quand je vais sauter dans l’avion, ça va me frapper!»

LeBlanc reconnaît qu’il a été estomaqué quand le téléphone a sonné.

«J’ai été surpris et étonné parce que je ne m’attendais tellement pas à ça. J’avais derrière la tête de tenter ma chance pour 2022, mais je ne m’attendais certainement pas à cette année.»

C’est avec fierté qu’il portera à nouveau le manteau aux couleurs du Canada en Corée du Sud en février.

«C’est un privilège et un honneur. Je dois faire quelque chose de bien quelque part pour me retrouver au plus haut niveau dans le sport féminin. Je n’ai jamais rêvé loin de même. Je ne pensais pas que c’était réaliste.»

Serge LeBlanc dit avoir hâte de vivre l’expérience de la plus grande scène sportive de la planète.

«Ça va être les meilleures joueuses au monde. Je m’attends à du très haut niveau. J’ai très hâte de voir ça. J’ai vécu ça avec les jeunes, mais je n’ai encore jamais travaillé avec les femmes à ce niveau.»

Son travail ne l’inquiète pas, mais il avoue que l’expérience sera difficile au plan personnel.

Il devra en effet élire domicile à Calgary pour les six prochains mois et laisser sa famille derrière.

«Ça va être très difficile. Il n’y avait pas de doute que ce serait un oui de ma part, mais c’est ce côté-là qui me dérange le plus. Mais ma femmes et mes enfants sont excités pour moi.»

Le préposé à l’équipement n’aura pas le temps de chômer puisque le premier match préparatoire est prévu pour mardi soir à Calgary (face à une équipe de niveau midget AAA).

«C’est un peu un retour aux sources pour moi. J’ai quitté les Wildcats en 2011, et là, c’est comme si j’embarquais à nouveau dans une saison de hockey. C’est comme si on va vivre une saison régulière au complet, avec des séries (les jeux) à la fin. Je suis vraiment excité.»