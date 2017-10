Canadien: Charles Hudon et Victor Mete ont gagné leur pari

L’attaquant Charles Hudon et le défenseur Victor Mete ont réalisé leur objectif de se tailler une place au sein de la formation de 23 joueurs du Canadien de Montréal en vue du premier match de la saison contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir.

La confirmation est venue en fin d’après-midi mardi, lorsqu’ont été dévoilées les listes des 31 formations du circuit.

Muté à l’aile gauche auprès du vétéran centre Tomas Plekanec et de l’ailier droit Artturi Lehkonen, Hudon a su se mettre en évidence, bien que de son propre aveu, il considère avoir offert un meilleur rendement lors de la première semaine du camp.

Quant à Mete, il n’a été rien de moins que la révélation du camp d’entraînement. Le jeune défenseur ontarien, qui en principe devait amorcer une quatrième saison avec les Knights de London, a ouvert les yeux des observateurs en affichant un sang-froid étonnant tout en côtoyant le vétéran Shea Weber sur une base régulière.

Samedi contre les Sénateurs d’Ottawa, au Centre Bell, il a clôturé le calendrier préparatoire avec une récolte de deux points, dont son premier but du camp, et un ratio défensif de plus-4. Reste à savoir maintenant si l’entraîneur-chef Claude Julien continuera de l’employer avec Weber ou s’il remaniera ses tandems défensifs.

La direction du Canadien a soumis une formation qui réunit 13 attaquants, dont Jacob De La Rose et le vétéran Torrey Mitchell. Elle compte également huit défenseurs, incluant le vétéran Mark Streit, qui effectue un retour à Montréal après une absence de dix ans, et Joe Morrow, qui a joué sous les ordres de Julien pendant un peu plus de deux saisons et demie à Boston.

Weber, Jeff Petry, Jordie Benn, Brandon Davidson et le nouveau venu Karl Alzner complètent la brigade défensive.

Par ailleurs, le Canadien a placé le nom du défenseur David Schlemko sur la liste des blessés en raison d’une blessure à une main maintenant vieille de trois semaines et qui tarde à guérir.

Sans surprise, les deux gardiens seront Carey Price et Al Montoya.

Plus tôt mardi, le Canadien avait annoncé que les attaquants Andreas Martinsen et Byron Froese avaient été cédés au Rocket de Laval, dans la Ligue américaine. Les noms des deux joueurs avaient été soumis au ballottage lundi et ils n’ont pas été réclamés.