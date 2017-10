«On veut revenir à l’origine des Aigles Bleus» – Justin Guénette

Justin Guénette est un homme heureux par les temps qui courent. Le défenseur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton aime beaucoup ce qu’il voit depuis le début du camp d’entraînement de la formation masculine de hockey et c’est avec un enthousiasme évident qu’il accueille la nouvelle saison. Pour lui, les déboires de l’an dernier ne sont plus qu’un souvenir lointain.

Le patineur québécois aime particulièrement le vent de renouveau qui souffle sur l’équipe.

«Il faut apprécier plus les petites choses, se soucier des détails, de ce que l’organisation nous donne. Je viens à l’aréna, je suis heureux , j’aime ça, parce que je sais que les entraînements vont être plaisants», explique-t-il.

L’étudiant en criminologie se dit convaincu que le groupe fera mieux que la fiche de 10-17-3, bonne pour la sixième position, compilée en 2016-2017. En séries, l’U de M avait tiré sa révérence après deux revers face aux X-Men de l’Université St. Francis Xavier.

«On a un bon groupe de gars avec des bons leaders», affirme-t-il.

Sauf qu’ils sont nombreux à penser que le Bleu et Or ne quittera pas les bas-fonds du classement cet hiver. Aucun problème, rétorque Guénette.

«Tant mieux. J’aime les défis. Je n’ai rien contre ça que les gens disent qu’on ne fera pas les séries. J’ai confiance en l’équipe, dans les entraîneurs et dans le programme que nous avons. On va prendre les moyens qu’il faudra pour gagner», mentionne le hockeyeur âgé de 22 ans.

«On veut gagner plus de parties que l’an passé. On veut être plus structurés, plus compétitifs et revenir à l’origine des Aigles Bleus. On espère amener plus de gens à nos parties», poursuit-il.

Mais pour y arriver, il n’y a qu’un remède: gagner.

«Je pense que nous avons une équipe plus compétitive que l’an passé. On est peut-être un peu moins talentueux avec la perte des deux Saulnier (Allain et Alex), mais on va quand même avoir une très bonne équipe», indique le colosse de 6 pieds et de 205 livres.

«Je dirais que nous avons beaucoup plus de vitesse que l’an passé. On a ajouté des bons patineurs comme (Vincent) Deslauriers et du poids avec des joueurs comme (Matt) Lapointe.»

Le Bleu et Or aura droit à tout un test pour son premier match de la saison 2017-2018, alors que l’équipe de Judes Vallée rendra visite aux Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick, mercredi soir à Fredericton.

«Ça va commencer raide et on en est conscient. Mais on a confiance et on va là avec la mentalité de gagner.»

Danick Émond aborde aussi la campagne avec une confiance débordante.

«Ça va être une équipe qui va travailler fort. Je pense que nous sommes sous-estimés. Je suis vraiment impressionné par les jeunes qui sont arrivés cette année. Je ne pense pas qu’on va se battre pour la dernière place au classement», affirme le patineur originaire de Terrebonne.

«Tout le monde a des choses à prouver au nouvel entraîneur et tout le monde se donne à fond. C’est juste bon pour l’équipe», ajoute-t-il.

L’arrière de 6 pieds 3 pouces et de 225 livres a aussi hâte d’en découdre avec les champions de la dernière saison mercredi soir.

«On a hâte de jouer ce match. Ils vont lever leurs bannières et tout ça. Ce serait bien de gâcher leur soirée.»

Samuel Roussy croit également que les Aigles Bleus vont en surprendre plusieurs.

«On a hâte de commencer la vraie saison. On sait ce qu’on a à faire. On sait qu’on n’a pas le choix de travailler fort chaque soir. On n’a pas une équipe qui a énormément de talent. Je pense que si on travaille fort tout le temps, on pourra causer quelques surprises.»

Le Bleu et Or vivra ou mourra avec son jeu défensif

Le mot qu’on retrouvera le plus souvent dans la bouche de l’entraîneur-chef Judes Vallée cet hiver, ce sera le travail.

«Cette saison, on aura besoin de toute l’équipe, pas seulement de trois ou quatre joueurs. Tout sera basé sur le travail et sur l’effort de groupe», affirme celui qui succède à Serge Bourgeois à la barre de l’équipe.

«On s’est préparé pour attaquer notre saison et partir du bon pied. On a eu des hauts et des bas pendant le camp d’entraînement, mais les joueurs ont dû s’ajuster à un nouveau système, à une nouvelle façon de faire.»

Selon lui, les résultats des rencontres préparatoires (une fiche de 1-3) ne veulent absolument rien dire.

«Je regarde le classement présentement et je constate que tout le monde est au même point. Ce qui est arrivé dans le camp, c’est du passé pour moi», martèle l’ancien pilote des Tigres de Victoriaville et du Phoenix de Sherbrooke.

«On a dit que le processus de reconstruction ne serait pas court. Ce qu’on veut, c’est de voir une amélioration de match en match et être prêt quand les séries vont arriver.»

Le Bleu et Or vivra ou mourra avec son jeu défensif cette saison, croit l’entraîneur.

«On a une équipe qui va marquer un peu moins de buts que dans le passé. On veut donc avoir du bon travail en zone défensive. Ça prend un engagement de tout le monde», affirme-t-il.

Quant à ceux qui doutent des chances de son équipe de participer aux séries, Judes Vallée mentionne qu’il n’a pas de temps à perdre avec les pessimistes.

«Toutes ces choses-là deviennent une motivation. J’ai toujours dit que 20 gars ensemble peuvent réaliser de belles choses et j’y crois encore aujourd’hui.»