Alexandre Couture se joint à l’équipe d’entraîneurs du Moose du Nord

Dans un sport rapide comme le hockey, trois paires de yeux derrière le banc (ou sur la glace) vont voir encore plus de choses que deux paires. C’est clair comme de l’eau de roche. L’organisation du Moose du Nord l’a rapidement compris et c’est désormais sur deux adjoints que pourra compter l’entraîneur-chef Charles LeBlanc avec l’entrée en scène d’Alexandre Couture.

LeBlanc, qui comptait déjà sur l’aide de Denis Jean, sans oublier Mario Larouche pour les gardiens, estime que Couture contribuera grandement au développement des joueurs avec sa vaste expérience.

«C’est un gars qui a joué professionnel et qui possède des connaissances, révèle l’entraîneur de la formation midget AAA. C’est un gars qui est passionné de hockey et les jeunes vont pouvoir lui poser des questions sur la façon d’atteindre les plus hauts niveaux.»

Couture, dont la feuille de route comprend des passages comme défenseur dans la LHJMQ (Victoriaville et Halifax), la Ligue de la Côte Est (Peoria et Pensacola), universitaire (Moncton) et senior (Caraquet), se dit emballé à l’idée de relever un nouveau défi au sein d’une nouvelle organisation.

«Je suis en quelque sorte une paire de yeux additionnelle et donc une valeur ajoutée. Je n’avais pas prévu être entraîneur adjoint dans le midget AAA, mais Charles et Hollis (Chamberlain, le directeur général) ont réussi à me convaincre. J’ai encore la passion. Je sais que je peux aider les jeunes parce que je suis déjà passé par là. Les bases du club sont solides et Charles est quelqu’un de très engagé. Tu vois qu’il est dédié à 100% à la cause de l’équipe», affirme l’homme de hockey qui célébrera son 40e anniversaire de naissance en décembre.

Le Moose a par ailleurs confirmé que le vétéran Mathieu Blanchard agira en tant que capitaine. Ses adjoints sont Zachary Young et Frédéric Castonguay. Blanchard connaît un excellent début de saison avec une récolte de sept points (3-4) en seulement quatre duels. Il occupe le premier rang des pointeurs du circuit, à égalité avec Frank Fortin (6-1=7), du Wild de Kensington.

Zack Manuel (1-3=4), Gavin Caissie (3-0=3), Dylan Cormier (3-0=3), Castonguay (1-2=3), Brendan Milson (1-2=3) et Sébastien Hébert (1-2=3) sont d’autres joueurs du Moose qui ont contribué de belle façon jusqu’ici sur le plan offensif.

Le Moose, qui montre un dossier d’une victoire, deux revers et une défaite en tir de barrage, pourrait jouer pour ,500 s’il remporte la victoire face au Pride de Charlottetown, samedi (17h50), au Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst.

Quatre autres matchs sont au programme en fin de semaine. Vendredi, les Vitos de Saint-Jean reçoivent le Wild à 20h. Samedi, les Flyers de Moncton seront à Kensington sur le coup de 19h30. Enfin, dimanche, les Vitos affronteront le Pride à Charlottetown à 13h45, alors que les Flyers seront à Fredericton, à 15h, pour se mesurer aux Canadiens.