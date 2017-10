UNB gâche les débuts de Judes Vallée

L’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (0-1-0) s’est bien battue, mais l’adversaire était tout simplement trop puissant.

Un tour du chapeau de Stephen Anderson amené les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (1-0-0) à un triomphe de 6 à 2 sur les hommes de Judes Vallée (notre photo), mercredi soir, dans le premier match de la saison 2017-2018 du Sport universitaire de l’Atlantique, qui avait lieu au Centre Aitken de Fredericton.

L’ancien des Wildcats, Christopher Caissy a aussi fait sa part avec un doublé. Mike Thomas a été l’autre marqueur des gagnants.

Les arrières Jean-Sébastien Fournier et Justin Guénette ont offert la riposte pour le Bleu et Or.

Les visiteurs avaient pourtant réussi à créer l’égalité 2 à 2 en deuxième période, mais une poussée de quatre buts consécutifs de la troupe de Gardiner MacDougall a fait pencher la balance en faveur des joueurs en rouge et blanc.

L’U de M disputera sa prochaine rencontre samedi, alors qu’il accueillera les Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard.