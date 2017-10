Aigles Bleus: «On l’a perdu» – Judes Vallée

L’équipe de hockey masculine des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (0-1-1, 1 point, 6e position) a subi un échec de 7 à 6 en prolongation face aux Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard (1-1-0, 2 points, 5e position), samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque.

Un but de Marcus Power (sur une échappée), a finalement fait pencher la balance en faveur des visiteurs.

Darcy Ashley (avec son deuxième du match) a créé l’égalité 6 à 6 avec seulement 25 secondes à écouler en troisième période.

Alex McQuaid, Brent Andrews et Kameron Kiely ont réussi les autres filets des gagnants.

La riposte du Bleu et Or est venue de Vincent Deslauriers et Marc-Anthony Therrien (un doublé chacun), ainsi que de Joël Blanchard et de Mitchell Robillard.

Brandon Thibeau, qui a fait face à 37 tirs des Panthers, est débité de la défaite, alors que la victoire va au dossier de Conor Wilkinson.

«On l’a perdu. C’est nous qui l’avons perdu, a lancé l’entraîneur Judes Vallée. Il faut se parler. On ne peut pas continuer à jouer comme ça. On joue seulement 10 à 12 minutes par match. Le concept d’équipe n’existe pas présentement.»

Cross-country

Au cross-country, Carol-Ann MacDonald a pris le 13e rang de la course féminine de 8 km de la rencontre interligue du Réseau des sports étudiants du Québec (RSEQ) et du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA), samedi à Québec.

Celle qui a terminé au quatrième rang du SUA a bouclé le parcours dans un temps de 31m51s44c.

Cinq autres athlètes du Bleu et Or prenaient part à l’événement, soit Kamylle Frenette (46e, t33m22s03c), December Sampson (108e, 37m08s38c), Abygail Pelletier (116e, 38m03s24c), Hannah Scott (127e, 41m43s38c) et Emilie Guthrie (131e, 44m49s24c).

Bryan Thomas a été le meilleur du 10 km masculin, avec une 66e place et un chrono de 35m55s77c.

Nassim Bousmaha (71e, 36m06s36c), Shayne Dobson (99e, 37m50s57c), Samuel Gerber (134e, 41m13s59c), Alexandre Leclair (138e, 41m39s59c) et Christian Haché (141e, 41m58s22c) ont aussi participé à l’épreuve.

Pier-Luc Roy, de Dieppe, a terminé au 43e rang sous les couleurs de l’Université de Montréal.

La prochaine course aura lieu samedi à Antigonish, en Nouvelle-Écosse.