Joueurs européens: le Titan s’attend à de bonnes nouvelles

Le Titan d’Acadie-Bathurst connaît un début de saison très intéressant. Alors, imaginez ce que ce sera quand les deux Européens débarqueront au Centre régional K.-C.-Irving!

L’entraîneur Mario Pouliot s’attend à voir la binette de Michael Ivan (un défenseur de 6 pieds 1 pouce et de 178 livres) et de Vladimir Kuznetsov (un attaquant de 6 pieds 2 pouces et de 210 livres) à Bathurst avant la fin du mois. Kuznetsov avait choisi de tenter sa chance dans la KHL cet automne.

Une très bonne nouvelle qui va enfin lui permettre d’avoir tout son monde.

«On n’a pas encore joué un match avec notre alignement complet. Antoine (Morand, 5 pieds 10 pouces et 178 livres, âgé de 18 ans) a été suspendu deux parties et on a des blessures. On a hâte de voir tout le monde en santé pour voir ce que ça va donner. On a une idée de ce que pourrait être le portrait et ça devrait être pas mal intéressant», affirme-t-il.

Ce ne serait qu’une question de temps avant que le Slovaque âgé de 17 ans et le Russe âgé de 19 ans ne retrouvent leurs coéquipiers.

«On est très optimiste dans les deux dossiers. Je pense que Sylvain (Couturier, le directeur général) travaille très fort pour faire débloquer tout ça. On devrait avoir des nouvelles au cours des prochains jours. Ce sont quand même des dossiers complexes, mais il y a une ouverture pour que les deux reviennent.»

Malgré l’absence des deux joueurs européens, le Titan se débrouille plutôt bien, comme en témoigne son dossier de 3-2-3 (9 points).

«Tout le monde nous voit premier de notre division et c’est correct, mais il ne faut pas oublier que nous avons 12 nouveaux joueurs dans notre alignement (les attaquants Domenic Malatesta, Ethan Crossman, Logan Chisholm, Marc-André Lecouffe, Liam Murphy et Justin Ducharme, les défenseurs Adam Holwell, Olivier Desroches, Louis-Philip Fortin, et Keenan MacIsaac ainsi que le gardien Dominik Tmej). On a un bon groupe de joueurs, mais il faut leur laisser le temps d’apprivoiser la ligue et d’être à l’aise», mentionne l’entraîneur du Titan.

«Dans les deux rencontres de la fin de semaine, on a donné seulement 22 tirs à l’adversaire. Je pense que nous avons été très bons défensivement. On a beaucoup limité les chances de l’adversaire», analyse-t-il.

«Notre désavantage numérique a été très bon au cours des trois dernières parties. On est maintenant au seuil du 80% (78,6% précisément), alors que nous avons été à seulement 69% d’efficacité à un moment donné. Quant à notre avantage numérique, il s’approche de 20% (il est présentement à 18,2%).»

Les progrès semblent donc constants, se réjouit Mario Pouliot.

«Je m’attendais à ça parce que nous n’avons pas beaucoup travaillé les unités spéciales et nous avons également expérimenté beaucoup. On a apporté des ajustements à notre attaque à cinq parce qu’on n’était pas satisfait de ce que nous avons vu vendredi contre Blainville-Boisbriand (une défaite de 5 à 4 en prolongation). On a brassé les cartes un peu en troisième période et on a marqué deux buts.»

La mauvaise nouvelle, c’est que les attaquants Dawson Theede (6 pieds 3 pouces et 206 livres, âgé de 19 ans) et Jordan Maher (5 pieds 11 pouces et 172 livres, âgé de 19 ans) seront à l’écart du jeu pour au moins deux semaines en raison de blessures au haut du corps.

Par contre, le défenseur Louis-Philip Fortin, un patineur de 5 pieds 11 pouces et de 170 livres, âgé de 19 ans (blessure), et l’attaquant Domenic Malatesta, un attaquant de 5 pieds 11 pouces et de 165 livres, âgé de 18 ans (suspendu), devraient réintégrer l’alignement cette semaine.

«Il est temps pour nous de se mettre à gagner avec régularité. À ce chapitre, la victoire de dimanche 3 à 0 face aux Remparts de Québec va nous donner un regain d’énergie et de la confiance», avance Pouliot.

Le Titan accueillera les Sea Dogs de Saint-Jean (3-4-1-0, 7 points) et les Islanders de Charlottetown (1-5-1-0, 3 points), jeudi et vendredi au Centre régional K.-C.-Irving.