Hockey senior Nord-Est: plusieurs agents libres de talent sont disponibles

Plusieurs agents libres de talent sont disponibles en vue du repêchage annuel de la Ligue de hockey senior Nord-Est (LHSNE) prévu pour mercredi soir par l’entremise d”une conférence téléphonique. Au total, 48 patineurs ont manifesté le désir de se joindre au circuit.

Dans le groupe de joueurs qui retiennent l’attention, on retrouve le Britanno-Colombien Jackson Houck, un ailier droit âgé de 22 ans qui a décidé d’abandonner le hockey professionnel afin d’entamer des études universitaires à l’Université Acadia.

Comme il doit attendre un an avant de pouvoir porter les couleurs des Axemen, Houck a opté de se dégourdir les jambes en attendant dans la LHSNE.

Houck a connu une brillante carrière junior dans la WHL (Vancouver et Calgary) et a été un choix de quatrième ronde (94e total) des Oilers d’Edmonton en 2013.

L’Ontarien Tyler Carroll, un ailier gauche âgé de 27 ans ayant brillé avec le Storm de Guelph, dans l’OHL, et les Varsity Reds de UNB, au niveau universitaire, est un autre attaquant qui ne devrait pas attendre trop longtemps avant d’entendre son nom.

Idem pour le Néo-Écossais Stuart MacRae, qui était le compagnon de trio de Dominic Noël chez les Screaming Eagles du Cap-Breton.

MacRae, qui est âgé de 35 ans, a également eu du succès avec les X-Men de l’Université St. Francis Xavier, de même que chez les professionnels dans l’ECHL, la CHL, en Angleterre et au Danemark.

L’ailier gauche Matt Carter, qui a brillé dans l’OHL avec l’Attack d’Owen Sound, a été pour sa part l’un des meilleurs éléments dans l’histoire des Panthers de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. Depuis 2012, l’Ontarien âgé de 30 ans a évolué chez les professionnels dans l’ECHL, ainsi qu’en France et en Angleterre.

Malgré ses 49 ans bien sonnés, le vétéran Ronnie Gaudet demeure un joueur intéressant. L’Acadien, surtout réputé pour ses qualités offensives, a évolué de 1992 à 2008 en Allemagne, où il a compilé un impressionnant total de 1112 points (388-724) en 725 parties.

Parmi les autres joueurs intéressants, notons les gardiens Jason Rioux et Bryan Gillis, le défenseur David Crossman et les attaquants Jordan Scott et Taylor MacDougall.

Les JC’s de Bouctouche auront le loisir de repêcher au premier rang, suivis des Hawks d’Elsipogtog, des Stallions de Montague et des Acadiens de Memramcook.

Le président de la LHSNE, Roger Brun, a par ailleurs annoncé que les activités du circuit débuteront le vendredi 20 octobre à Memramcook. Les Acadiens accueilleront pour l’occasion les JC’s. Les quatre équipes disputeront un calendrier de 18 rencontres.

Les joueurs de niveau 1 ont été réduits de huit à cinq pour cette saison et seulement trois d’entre eux pourront être utilisés pendant un match. Les gardiens ne sont pas inclus dans ce règlement. De plus, les joueurs âgés de plus de 33 ans, sauf les ex-professionnels, ne seront plus considérés comme des joueurs de niveau 1. Dans ce dernier cas, ils doivent attendre sept ans après la fin de leur carrière professionnelle avant de voir leur statut être modifié.

Enfin, les activités de la saison régulière se termineront le 21 janvier afin de permettre aux Hawks d’Elsipogtog et aux Stallions de Montague de prendre part au Championnat de l’Atlantique qui aura lieu du 25 au 28 janvier. Les séries éliminatoires du circuit Brun prendront leur envol au début de février.