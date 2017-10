Hockey senior Nord-Est: les équipes font le plein de talents

Malgré tout le talent offensif qui était disponible, les JC’s de Bouctouche ont préféré faire du gardien Andrew Flemming le tout premier choix de l’encan annuel de la Ligue de hockey senior Nord-Est, mercredi soir.

Si ce choix peut paraître un brin étrange aux yeux de certains partisans, il faut comprendre que les JC’s avaient cruellement besoin d’un gardien numéro un avec la perte de Patrick Earle, dont les droits territoriaux appartiennent désormais aux Acadiens de Memramcook.

«Nous avions un grand problème devant les buts et nous ne pouvions pas prendre la chance qu’Andrew ne soit plus là en deuxième ronde. Je pense même que Memramcook l’aurait choisi si nous ne l’avions pas pris», affirme le directeur général Jules Léger.

«Nous avons eu la chance de compter sur Andrew à la Coupe Allan et nous l’avons beaucoup aimé», ajoute-t-il.

Au deuxième rang, les Hawks d’Elsipogtog ont jeté leur dévolu sur l’Ontarien Tyler Carroll. L’ailier gauche âgé de 27 ans a connu beaucoup de succès avec le Storm de Guelph dans l’OHL et avec les Varsity Reds de UNB au niveau universitaire.

Les Stallions de Montague ont suivi au troisième rang en repêchant le joueur de centre Stuart MacRae. Le vétéran âgé de 35 ans a connu du succès partout où il est passé, que ce soit dans la LHJMQ (Cap-Breton, Halifax), au niveau universitaire (St. Francis Xavier) ou chez les professionnels (ECHL, CHL, Angleterre, Danemark). Il était le centre de Dominic Noël en 2001-2002 lorsque l’Acadien avait réalisé une saison record de 101 points dans l’uniforme des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Les Acadiens de Memramcook ont complété le premier tour en sélectionnant possiblement le meilleur élément offensif de l’encan avec l’ailier droit Jackson Houck. Le Britanno-Colombien, âgé de seulement 22 ans, a enfilé plus de 100 buts dans la WHL avec les Giants de Vancouver et les Hitmen de Calgary. Les Oilers d’Edmonton en avaient fait leur choix de quatrième ronde (94e au total) en 2013.

Houck a aussi disputé une cinquantaine de parties chez les professionnels dans la LAH et l’ECHL. Il projette de joindre les rangs des Axemen d’Acadia au niveau universitaire dans un an.

Au cinquième rang, les JC’s ont misé sur l’expérience et le leadership en sélectionnant le centre Taylor MacDougall. L’attaquant âgé de 27 ans était un joueur ciblé par les JC’s.

«C’est un joueur qui a du vécu et qui va nous apporter du leadership. Nous ignorons encore quel sera son rôle dans le club, mais nous sommes contents de l’avoir avec nous. En fait, nous avons pas mal toujours eu la chance de choisir le joueur que nous voulions dans pratiquement chaque ronde», affirme Jules Léger.

Les JC’s estiment avoir également eu la main heureuse en repêchant le défenseur Peter MacIntosh, ainsi que les jeunes attaquants Shane Dallaire, Tyler Copeland et Ryan Dunlevy. Copeland et Dunlevy ont été respectivement les meilleurs pointeurs et buteurs de la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick la saison dernière.

Les JC’s, qui ont par ailleurs annoncé le retour de l’Ontarien d’origine suédoise Daniel Pettersson, ont également pris une chance sur le vétéran Jeff Wilson, malgré les rumeurs l’envoyant avec les Ice Dogs de Néguac dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Les JC’s ont de plus obtenu les droits territoriaux de six autres joueurs, dont le gardien Alex Collette.

Les Hawks ont de leur côté pris la décision d’investir davantage dans leur zone défensive pour la suite de l’encan. Ainsi, ils ont sélectionné les gardiens Bryan Gillis (2e ronde) et Charles Austin (8e ronde), ainsi que les défenseurs Kyle Beckwith (3e), Alex Clark (5e) et David Crossman (7e).

Pour ce qui est des Stallions, le mot d’ordre était clairement d’oublier les défenseurs puisqu’ils n’en ont sélectionné aucun parmi leurs 13 prises. En fait, outre le gardien Jason Rioux au troisième tour, tous les autres choix ont été des attaquants, dont l’ailier gauche Matt Carter.

Enfin, les Acadiens ont choisi le vétéran Ronnie Gaudet en deuxième ronde. Ils ont complété le tout en repêchant quelques jeunes joueurs, dont le gardien Maxime Michaud.

JC’s de Bouctouche

1. Andrew Flemming, gardien

5. Taylor MacDougall, centre

9. Peter MacIntosh, défenseur

13. Shane Dallaire, ailier gauche

17. Tyler Copeland, attaquant

21. Jeff Wilson, ailier droit

25. Myles Clement, défenseur

28. Mathieu Bourgeois, défenseur

30. Daniel LeBlanc, attaquant

32. Ryan Dunlevy, ailier gauche

Droits territoriaux: Brogan Flanagan, Bradley Sappier, Alex Collette, Luc Collette, Kyle Wilson, John Gallacher.

Hawks d’Elsipogtog

2. Tyler Carroll, ailier gauche

6. Bryan Gillis, gardien

10. Kyle Beckwith, défenseur

14. Matt Wright, centre

18. Alex Clark, défenseur

22. Jordan Shaw, centre

26. David Crossman, défenseur

29. Charles Austin, gardien

Droits territoriaux: Kris McKay, Trevor Layton, Nick Foran, Ryan Mockler, Matt Gray, Koby Moulton, Bradley Sappier.

Stallions de Montague

3. Stuart MacRae, centre

7. Jordan Scott, centre

11. Jason Rioux, gardien

15. Alex Peddle, attaquant

19. Andrew Graham, centre

23. Matt Carter, ailier gauche

26. Kevin Saunders, ailier droit

29. Christian Babineau, ailier gauche

31. Bryan Campbell

33. Nick Gallant, attaquant

34. Devin Gilbert, ailier droit

35. RJ Sears

36. Martin Druet, attaquant

Droits territoriaux: Taylor Johnson.

Acadiens de Memramcook

4. Jackson Houck, ailier droit

8. Ronnie Gaudet, attaquant

12. Maxime Michaud, gardien

16. Luc Gallant,

20. Lukas Kane, ailier droit

24. Anthony Gardner, défenseur

Droits territoriaux: Stephen Thorne, Mitchell Isaac.